Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor
38 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın "yenilmez" olarak adlandırılan silahlarının, Rus ordusuna gelecek yıllarda kazandırılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:18
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Rusya'nın "yenilmez" olarak adlandırılan silahlarının, Rus ordusuna gelecek yıllarda kazandırılacağını bildirdi.
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