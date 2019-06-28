Son Dakika Haberleri: Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor

38 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın "yenilmez" olarak adlandırılan silahlarının, Rus ordusuna gelecek yıllarda kazandırılacağını bildirdi.

Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın "yenilmez" olarak adlandırılan silahlarının, Rus ordusuna gelecek yıllarda kazandırılacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:18 
vladimir putin, rus, rusya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Rusya'yı hava sahasında GPS sinyallerini engellemekle suçladı Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 00:56:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya 'yenilmez' silahlarını bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]