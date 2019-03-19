Son Dakika Haberleri: Rusya'yı Çin'e Bağlayan Demiryolu Köprüsü Tamamlanıyor

Rusya'yı Çin'e Bağlayan Demiryolu Köprüsü Tamamlanıyor

19 dakika önce

- Rusya'yı Çin'e bağlayan demiryolu köprüsü tamamlanıyorMOSKOVA - Rusya ile Çin'i birbirine bağlayacak olan demiryolu hattının en önemli kısmı olan demiryolu köprüsünün son parçaları bu hafta içi monte edilecek.

Rusya'yı Çin'e Bağlayan Demiryolu Köprüsü Tamamlanıyor, System.String[]
- Rusya'yı Çin'e bağlayan demiryolu köprüsü tamamlanıyor

MOSKOVA - Rusya ile Çin'i birbirine bağlayacak olan demiryolu hattının en önemli kısmı olan demiryolu köprüsünün son parçaları bu hafta içi monte edilecek.
Rusya ile Çin arasında yapılan anlaşma doğrultusunda iki ülke arasında demiryolu hattı üzerinden ticaretin genişlemesi amacı ile 2014 yılında başlatılan Amur Köprüsü projesinin son adımına gelindi. Rusya tarafında kalan Amur Nehri boyunca yapımı süren demiryolu hattının köprü kısmındaki montajın 20 ile 23 Mart tarihleri arasında tamamlanacağı açıklandı. Köprünün 300 metrelik kısmı Rusya tarafında, 1,8 kilometrelik kısmı ise Çin tarafında olacak.
Projeye göre Rusya ile Çin demiryolu hattının tamamlanmasından sonra yıllık 21 milyon ton ticaret malzemesi ve ham madde taşınacak. Projenin köprü ayağının tamamlanmasının ardından hat çalışmalarının süreceği, Temmuz ayında ise seferlere başlaması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:25 Kaynak: İHA

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