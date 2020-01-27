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Rusya'yı geride bırakan Çin dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu
6 saat önce
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün son raporuna göre Çin, dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi konumunda
10 yıl önce silah ithalatına bağımlı olan Çin, dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu.
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayınladığı raporda Çin'e ait üç şirketin dünyanın en büyük 10 silah üreticisi listesine girdiğine dikkat çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:58
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