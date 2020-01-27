Rusya'yı geride bırakan Çin dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya'yı geride bırakan Çin dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu - Son Dakika Dünya

Rusya'yı geride bırakan Çin dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu

6 saat önce

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün son raporuna göre Çin, dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi konumunda

Rusya'yı geride bırakan Çin dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu, System.String[]

10 yıl önce silah ithalatına bağımlı olan Çin, dünyanın en büyük ikinci silah üreticisi oldu.


Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) yayınladığı raporda Çin'e ait üç şirketin dünyanın en büyük 10 silah üreticisi listesine girdiğine dikkat çekildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Stockholm, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:58 
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