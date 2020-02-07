Rusya: Yolcu uçağı Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya: Yolcu uçağı Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptı - Son Dakika Dünya

Rusya: Yolcu uçağı Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptı

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sırasında bölgeden geçmekte olan bir yolcu uçağının Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını duyurdu.

Rusya: Yolcu uçağı Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sırasında bölgeden geçmekte olan bir yolcu uçağının Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını duyurdu.

Konaşenkov, İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları sırasında dün bölgeden geçmekte olan ve 172 yolcusu bulunan Airbus-320 yolcu uçağının Suriye Hava Savunma Sistemi tarafından hedef alınmak üzereyken Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını duyurdu.

İgor Konaşenkov, İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan uçağın Şam'a inmek üzere hazırlık yaptığı sırada riskin oluştuğunu ve uçağın Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını söyledi.


Suriye, İsrail, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:33 Kaynak: DHA
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