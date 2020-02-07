Son Dakika › Dünya › Rusya: Yolcu uçağı Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptı - Son Dakika Dünya
Rusya: Yolcu uçağı Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptı
6 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sırasında bölgeden geçmekte olan bir yolcu uçağının Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:33 Kaynak: DHA
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sırasında bölgeden geçmekte olan bir yolcu uçağının Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını duyurdu.
Konaşenkov, İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları sırasında dün bölgeden geçmekte olan ve 172 yolcusu bulunan Airbus-320 yolcu uçağının Suriye Hava Savunma Sistemi tarafından hedef alınmak üzereyken Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını duyurdu.
İgor Konaşenkov, İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan uçağın Şam'a inmek üzere hazırlık yaptığı sırada riskin oluştuğunu ve uçağın Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını söyledi.
Son Dakika Son dakika: Rusya duyurdu: Suriye, 172 kişiyi taşıyan yolcu uçağına ateş açtı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı Koronavirüs salgınının yarasadan değil pangolinden yayıldığı ortaya çıktı