Rusya: YPG'nin çekilmesine ilişkin anlaşma bölgede yaşayan Kürt halkını kapsamıyor
29 dakika önce
Rusya Dışileri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin Türkiye sınırına yakın bölgeden geri çekildiğini açıkladı.
Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin Türkiye sınırına yakın bölgeden geri çekildiğini açıklayan Rusya Dışileri Bakanlığı çekilme anlaşmasının bölgede yaşayan sivil Kürt halkını kapsamadığını belirtti.
Türkiye'ye ve Rusya salı günü imzaladıkları Soçi Mutabakatı ile YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne 30 kilometre güneye çekilmeleri için 150 saat süre verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:58
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