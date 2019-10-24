Son Dakika Haberleri: Rusya: YPG'nin çekilmesine ilişkin anlaşma bölgede yaşayan Kürt halkını kapsamıyor
Son Dakika Dünya Rusya: YPG'nin çekilmesine ilişkin anlaşma bölgede yaşayan Kürt halkını kapsamıyor

Rusya: YPG'nin çekilmesine ilişkin anlaşma bölgede yaşayan Kürt halkını kapsamıyor

29 dakika önce

Rusya Dışileri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin Türkiye sınırına yakın bölgeden geri çekildiğini açıkladı.

Rusya: YPG'nin çekilmesine ilişkin anlaşma bölgede yaşayan Kürt halkını kapsamıyor, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinin Türkiye sınırına yakın bölgeden geri çekildiğini açıklayan Rusya Dışileri Bakanlığı çekilme anlaşmasının bölgede yaşayan sivil Kürt halkını kapsamadığını belirtti.


Türkiye'ye ve Rusya salı günü imzaladıkları Soçi Mutabakatı ile YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'ne 30 kilometre güneye çekilmeleri için 150 saat süre verdi.

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Türkiye, Suriye, Rusya, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:58 
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