Rusya, Zaporijya'yı vurdu: 12 ölü, 49 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Zaporijya'yı vurdu: 12 ölü, 49 yaralı

09.10.2022 11:06
Rusya, Zaporijya'yı vurdu: 12 ölü, 49 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesine düzenlenen füze saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesine düzenlenen füze saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Luhansk ve Donetsk bölgelerini ilhak eden Rusya, saldırılarını artırıyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Yine Zaporijya. Gece yarısının ortasında, konut binalarındaki barışçıl insanlara acımasız saldırılar. Şu an bildiğimiz üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 6'sı çocuk olmak üzere 49 yaralı ise hastanede" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanındığına dair kararname imzalarken, aynı zamanda Rus ordusuna Ukrayna'da "özel operasyon" emri vermişti. Rus ordusunun aylardır devam eden savaşta kontrolü ele geçirdiği Zaporijya, Herson'un yanı sıra Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ta 23-27 Eylül'de referandum yapılmıştı. Sözde seçim komisyonlarına göre bölge sakinlerinin çoğu Rusya'ya katılma yönünde oy kullandı. Bunun üzerine Rusya lideri Putin 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev'i acilen ateşkese çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi de 4 bölgenin Rusya'ya katılmasına yönelik talebini oybirliği ile kabul etmişti. Putin'in yasayı imzalamasıyla Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakı da onaylanmıştı. - ZAPORİJYA

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Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Zaporijya, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya, Zaporijya'yı vurdu: 12 ölü, 49 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Zaporijya'yı vurdu: 12 ölü, 49 yaralı - Son Dakika
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