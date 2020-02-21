Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski tuğgeneral Şafak G. tutuklandı.

Rütbeleri alınan tuğgeneral FETÖ'den tutuklandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski tuğgeneral Şafak G. tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şafak G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Şafak G, soruşturma savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Afganistan Türk Askeri Kabil Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı yaptığı sırada emekliye ayrılan Şafak G'nin, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile rütbeleri alınmıştı.

Başsavcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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