Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı generalin apoletleri söküldü - Son Dakika

Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı generalin apoletleri söküldü

12.02.2021 09:57
Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı generalin apoletleri söküldü, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü.

TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınıp itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü.

Alınan bilgiye göre, piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinin çalışması sonucunda FETÖ ile irtibatı tespit edilen Atasoy, bu göreve başlamadan kısa süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, daha sonra da 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildi, ardından emekliye ayrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, 27 Ocak'ta gözaltına alınan Atasoy, "etkin pişmanlık"tan yararlanarak FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti.

Adli soruşturmanın başlamasının ardından Atasoy hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanının onayı ile rütbesi sökülerek, er statüsüne düşürüldü ve askeri kimlik kartı geri alındı.

Mahrem imamlarla ankesörlü telefondan irtibat kurduğunu itiraf etmişti

Savcılıktaki ifadesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan iletişime geçip örgütsel toplantılar yaptıklarını anlatan Atasoy, çok sayıda operasyonel hat kullandığını da itiraf etmişti.

Atasoy, 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefonla irtibat sağladığını ayrıca mahrem imamların kullandığı "patates hat" olarak bilinen operasyonel telefonlarla görüştüklerini belirtmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Piyade, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı generalin apoletleri söküldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem AK Parti, ittifak ortağı MHP'ye sunacağı çalışmaya son seklini verdi! Seçim barajı yüzde 7 oluyor Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti' Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek
Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak Mesut Özil, Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkacak         
09:44
Eşinin tehdit edilmesi sonrası ayrılma kararı alan Marcao'yu Fatih Terim engelledi Eşinin tehdit edilmesi sonrası ayrılma kararı alan Marcao'yu Fatih Terim engelledi         
09:03
İstanbul'da başlayan kar yağışı megakenti esir mi alacak? Uzman isim gün gün tahminlerini anlattı İstanbul'da başlayan kar yağışı megakenti esir mi alacak? Uzman isim gün gün tahminlerini anlattı         
08:56
Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Son Dakika! Sıcaklık 15 derece birden düştü, uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı         
08:33
Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi Türk bilim insanı Prof. Dr. Rahmi Öklü kanserli dokuyu yok eden sıvı geliştirdi         
08:26
İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor İbo Show'un 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane şarkıcılar konuk oluyor         
07:37
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı         
17:48
Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı         
17:47
Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı         
15:47
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 10:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rütbesini FETÖ elebaşının taktığı generalin apoletleri söküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei