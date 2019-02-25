Rutte: ABD ve AB'nin Bir Ticaret Anlaşması Yapacağına Eminim
1 saat önce
– Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret gerginliğinin, stratejik olarak iki tarafında faydasına olacak olması sebebiyle, düzeleceğinden emin olduğunu söyledi.
– Hollanda
Başbakanı Mark Rutte
, ABD
ve Avrupa Birliği
(AB) arasındaki ticaret gerginliğinin, stratejik olarak iki tarafında faydasına olacak olması sebebiyle, düzeleceğinden emin olduğunu söyledi.
Rutte, AB'nin Brexit ile ilgili olarak bir sonuç almak istediğini ancak anlaşmasız bir Brexit istemediğini belirtti. Lisbon Anlaşması'nın 50 Maddesi'nin ancak Birleşik Krallık
'tan bir talep gelmesi üzerine mümkün olabileceğini ancak ülkenin kırmızı çizgileri nedeniyle, mevcut anlaşmanın tek seçenek olduğunu söyledi ve ekledi, "AB üyeleri, Birleşik Krallık'a İrlanda sınır garantisi konusunda baskı yapmak istemiyor." - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:02 Kaynak: DHA
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