Rüya Gibi Küba Ve Öbür Küba!

KÜBA seyahati uzun süredir hayalini kurduğum bir şeydi.

KÜBA seyahati uzun süredir hayalini kurduğum bir şeydi. Ama Avrupa'da yaşayan biri için bile kolay gidilebilecek bir rota değil, hem uzaklık hem de zamansızlık cabası... İlk izlenimlerim Kübalıların kendi içinde sevimli ve sakin insanlar olduklarıydı. Mesela sokaklarda kavga eden kimseye rastlamadım ama beklediğimin aksine ülkenin genelinde yabancılara karşı sanki yürüyen bir para basma makinasıymış gibi davranıldığını gördüm. Yani, bizim kadar misafirperver olduklarını söyleyemeyeceğim...



GÜNLÜK 25-55 EURO'YA KONAKLADIM



Fakat Küba, yinede seyahat ettiğim ülkelerin içinde en güvenilir olanlarından. Küba gezime Havana'dan başladım ve otelde kalmak yerine bütün gezim boyunca Casa Particular denilen pansiyonlarda; yani yerli halkın evlerinin odalarını devlet gözetiminde, otellere oranla çok daha ucuz şekilde kiraladığı konaklama şeklini tercih ettim. Siz de gerçek Küba atmosferinin içinde yer almak ve yerli halkın yaşantıları hakkında genel bilgi sahibi olmak isterseniz mutlaka bu evlerde kalın. Bu pansiyon tarzı evlerde yani 'casa particular'da günlük oda kiraları 25 ile 55 Euro arasında. Kahvaltı isterseniz kişi başı 7 Euro daha alıyorlar.



'HAYIR'DAN ANLAMIYORLAR



Bu tarz evlerda yerli halk neredeyse bir günde bir ayın maaşını rahatça çıkarabiliyor. Bu nedenle sokaklardaki hemen hemen tüm evler casa particular olmuş durumda. Bu olay ekstrem bir şekilde özellikle Vinales ve Cienfuegos şehirlerinde otobüsten indiğiniz anda, ellerinde casa resimleriyle üzerinize yürüyen bir insan karmakaşası içinde kendini belli ediyor. ve ne yazik ki hayırdan kolay kolay anlamıyorlar. Bir doktorun aynı zamanda taksicilik yapması çok olağan bir durum ve ben bu olayı Vinales'te birebir yaşadım. Besin zehirlenmesiyle kaldırıldığım hastanenin doktorunun gece geç vakitte belki 3 kilometre uzaktaki 'casa'ma beni bırakmak için yaptığı pazarlık yüzünden ilk şokumu burada yaşadım. Bu durumun sadece benim başıma gelmediğini düşünürsek ülkeye gelen turistleri de tabiki negatif etkiliyor: Ülkenin genelinde insanlar size sürekli ya ev kiralamaya çalışıyor ya da taksi, restoran, puro gibi devamlı bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Özellikle de Havana'da…



KİMSE İLE GÖZ TEMASI YAPMAYIN



Birisi ile yanlışlıkla göz teması yapmamaya dikkat edin, siz direk onlara para kazandırmasanız bile sizi götürdükleri yerden komisyon alıyorlar. Bununla baş etmenin en güzel yolu, göz teması yapmadan ve duraklamadan "No, gracias" diyerek yürümeye devam etmek. Ülke genelinde çok dikkatimi çeken bir konu daha var ki, bu da kadınların hangi yaşta ve vücut ölçülerinde olurlarsa olsunlar bir özgüven patlaması yaşıyor olmaları... Küba hakkında öncelikle verilmesi gereken bilgilere gelince: Ülkede 2 para birimi kullanılıyor, biri Cuc denilen turistlerin kullandığı para birimi ve şu aralar 1 Euro'ya eşitlenmiş durumda, diğer para birimi de halkın kullandığı Peso. 25 Peso 1 Cuc değerinde.



PARA ÜSTÜNE DİKKAT EDİN



Ama iki para birimide birbirine o kadar benziyorki alışveriş yaparken size verilen para üstüne çok dikkat etmenizi öneririm,çünkü benim başıma iki kez geldi hemde özelikle dikkat etmeme rağmen alışveriş yaptığım sırada kata kulaya getirilip para üstü peso olarak geri verilmiş sonradan farkettim…Küba'ya gitmek için en iyi zaman: Nisan ve Ekim ayları. Daha az sıcak, daha az kalabalık, daha uygun fiyatlar.



HAVANA'DA ARA SOKAKLARA DALIN



Anlatılmaz yaşanır diyelim ama yinede en klasiği; klasik otomobil ile Havana'yı turlamak. Bence Küba'da mutlaka yapılması gereken şeyler arasında ilk 3'e girer. Klasik araba ile bir saatlik Havana turu 45-55 Cuc civarında.Havana gerçekten çok etkileyici ve büyüleci bir şehir, eski ve rengarenk muhteşem binalar, 1940 ve 1950'lerden kalma eski ama çok bakımlı arabalar size bir film setindeymişsiniz hissi veriyor. Bütün şehir bir açık hava müzesi gibi... Yinede hayallerinizde kurduğunuz o gerçek Küba yaşamını gözlemlemek için daha içerilere hareket etmeniz gerekmekte; ancak o zaman misafirperver ve size sıcacık gülümseyen insanlarla karşılacaksınız. Ara sokaklara dalın ve merak etmeyin kaybolmazsınız çünkü gerçek yaşam oralarda ve şehir güvenli.



NEREDEN BAŞLAMALI



Katedral Meydanı, Havana'yı gezmeye gelen birçok turistin başlangıç noktası. Burada fotoğraf çektirmek için ağzında purosuyla bekleyen yerel Küba kıyafetli kadınlarla para karşılığında fotoğraf çektirebilirsiniz. Ben buradaki bir kadını hemen hemen bütün Küba paylaşımlarında gördüm desem yalan olmaz.Plaza de Arma; Küba'nın en geniş meydanı. Cafeler, müzisyenler ve kitapçılarla dolu. Burada devrim zamanına da ait bir çok eski parça bulmanız mümkün. Hemen meydanın sol tarafında kentin ilk kalesi, Castillo de la Real Fuerza'yı göreceksiniz.Calle Obispo; Küba halkının içine karışabileceğiniz, günlük yaşamlarını birazda olsa inceleyebileceğiniz bir sokak. Havana'nın kalbi burada atıyor deniliyor. Plaza de la Revolucion; Küba'ya giden herkesin gidip mutlaka fotoğraf çektiği, Che ve Camilo'nun silüeti ile Küba'yı İspanyollardan kurtaran Jose Marti'nin anıtının bulunduğu Devrim meydanına mutlaka sizde gidin.



OTOBÜSE BİNMEK İÇİN 1.5 SAAT KAPININ ÖNÜNDE BEKLEDİM



Havana şehir içi ulaşım konusunda biraz sorunlu. Omnibus denilen otobüsler genellikle dolu. Havana'da 4 gün kaldıktan sonra, ilk durağım olan Vinales'e gitmek için devlet otobüs firmasi Viazul'u tercih ettim. Bu otobüs yolculuğu yaklaşık 5 saat sürüyor ve kişi başı bilet ücreti 30 Cuc. Sistem ilginç. Bileti alıyorsunuz ama koltuk numarası yok. Saat kaçta gelip kaçta hareket edeceği belli ve yarım saatlik gecikmeler normal, nerede duracağı belli değil. 1.5 saat önceden gidip kapının önünde bekleyip otobüse ilk binen ben oldum. İstediğim yere oturabilmek için. Siz de en az bir saat önce mutlaka orada olun.



VINALES: MÜKEMMEL PURONUN DURAĞI



Sahip olduğu bio çeşitlilik nedeniyle UNESCO koruması altında olan Vinales Milli Parkı, aynı zamanda dünyanın en kaliteli puro tütünlerinin yetiştiği yer. Küba'da gezilecek yerler arasında ilk duraklardan. Turistler buraya Küba'da kırsal hayatı tanımak ve tütün tarlaları arasında trekking, binicilik, bisiklet gibi çeşitli doğa sporları yapmak için geliyor. Herkese uygun turlar var. Yaptığınız aktivitelere göre farklı rotalar çıkarmışlar, her tur başka yere gidiyor ama hangi aktiviteyi yaparsanız yapın mutlaka bir tütüncüye uğruyorsunuz. Turlar yaklaşık 4,5 saat sürüyor.



CAYO LEVISA: KÜBA'NIN MALDİVLERİ



Benim önerim Vinales'i merkez edinip, günübirlik buraların en güzel plajı olan Cayo Levisa'ya gitmek. Yolculuk otobüs ve tekneyle yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Cayo Levisa kuzeydeki bir adanın müthiş sahillere sahip bir koyu. Burası aynı zamanda Küba'nın Maldivleri olarak adlandırılıyor. Muhteşem beyaz kumsalı ve turkuaz deniziyle gerçekten görülmeye değer. Scuba diving popüler aktivitelerden. Bu tur bütün gün sürüyor.



CIENFUEGOS: DUYULAN TEK SES AT ARABALARININ SESİ



Fransızların kurucusu olduğu Cienfuegos, farklı mimarisi ile sempatik ve çok eski bir şehir. Özellikle flamingo çiftliği ve plajı görülmeli. Şehirde at arabası ve bicitaxi denilen bisikleti andıran bir ulaşım şekli yaygın. Sabahın çok erken saatlerinde at arabalarıyla öğrenciler okullara, işçiler işe gidiyor. Şehirde duyulan tek ses, at arabalarının çıkardığı ses. Gerçek Küba'ya en yakın şehir diyebilirim.



TRINIDAD:



FAVORİ ŞEHRİMTüm Küba'da gezilecek yerler arasında en favori yerim Trinidad oldu. Şehrin adı İspanyolca üçleme (baba-oğul-kutsal ruh) anlamına geliyor ve isim babası da Kristof Kolomb. Pastel renkli evler, Arnavut kaldırımlar, saray ve meydanlar, dar sokaklarla muhteşem bir şehir. 1500'lerde kurulan Trinidad, Küba'nın en eski yerleşimi ve koloniyal ruhu en fazla muhafaza etmiş yeri. Havana'da arayıp bulamadığım misafirperverliği burada buldum. Küba'da gördüğüm en güzel 'casa particular'lar ve restoranlar da yine Trinidad'da. Topes de Collandes Parkı ve şelalelerinine yapılan tura mutlaka katılmanızı öneririm. Cennetten bir köşe gibiydi.



VARADERO: KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜ



Küba gezisi yapanların genellikle son durağı olan Varadero, Karayip'e kıyısı olan bir yer. Dinlenmek ve farklı bir Küba deneyimi yaşamak isteyenler için turkuvaz denizi ve bembeyaz kumlarıyla gerçek Karayip duygusu yaşatıyor. Varadero, 1960'taki rejim değişikliğinden önce Havana zenginlerinin yazlığıymış. Bugün de Küba'nın bence en bakımlı, en zengin yeri. Bununla birlikte kültür, tarih adına pek bir şey beklemeyin, ama kart postallık görüntü çekmek isteyenler buraya.



En kötü zaman: Mayıs, Haziran, Eylül aylarında havanın çok sıcak ve nemli. Hazirandan ekime kadar kasırga ve yağmur riski var. Bazı turistik tesisler bu dönemde komple kapanıyor.Yüksek sezon: Kasım–mart arası hava kuru ve serin. Temmuz ve ağustosta yıllık tatilini kullanan Avrupalılar akın akın ülkeye geliyor. Paskalya ve yeni yıl tatiline giren ülkelerden çok sayıda insan da bu dönemde ülkeyi tercih ediyor. Dolayısıyla bu dönemlerde fiyatlar yüzde 30-40 artıyor.



Burada bilmeniz ve yapmanız gerekenler



Yanınıza mutlaka tuvalet kağıdı, hijyenik sprey ve sabun almalısınız çünkü her yerde sabun ve tuvalet kağıdı yok. * Devlet firmasi Viazul otobüsleriyle yolculuk yapacaksaniz mutlaka Havana'da 'Casa de La Musica'da canlı müzik eşliğinde Salsa yapın ve Grand Hotel Manzara Kempinski'nin teras katına çıkıp bütün şehri görün* Pinar Del Rio ve Vineales'e mutlaka gidin. Trinidad'a mutlaka ama mutlaka gidin ve meydanda kokteyl eşliğinde Salsa yapın veya yapanları izleyin* Para olarak Amerikan Doları kesinlikle götürmeyin. Euro götürmeniz daha sağlıklı. Çünkü dolardan yüzde 10 komisyon alıyorlar.* Otellerde değil Casa Particular'da kalın. * Pasaportunuz devamlı yanınızda olsun ve alışveriş veya taksi olsun herzaman sıkı pazarlık yapın.* Küba'nın içkileri de kendisi gibi harika. Mojito, Daiquri, Cuba Libre ve Pina Colada'nın anavatanı olan Küba'da hayatınızda içebileceğiniz en güzel Pina Coladaları burada bulacağınızın garantisini verebilirim.* Vinales'i merkez edinip, günübirlik buraların en güzel plajı olan Cayo Levisa'ya da mutlaka gidin.



KÜBA VE İNTERNET



İnternete girmek için bir ya da 3 saatlik kontör kartı satın alabiliyorsunuz. Wifi bulunan bir yere gidip bağlanıyorsunuz. Wifi sadece bazı otellerde ve parklarda var. Kalabalık halde kaldırım kenarında oturmuş telefonlarıyla oynayan insanlardan bu mekanlar hemen belli oluyor. İnternet kartılarını otellerin resepsiyonundan ya da Küba'nın telekomünikasyon firması ETECSA'nın ofislerinden alabiliyorsunuz. 1 saatlik internet kartı 1,5 CUC, otellerde bu fiyat 4,5 CUC'u buluyor. Yanınızda pasaportunuz yoksa kontör satın alamazsınız. En akıllıcası 4-5 tane kart birden almak.



ATATÜRK'E ZİYARET



Havana'ya gelip de şehrin içinde konumlanan Atatürk'ü ziyaret etmeden olmazdı tabii ki. Türk heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan Atatürk büstü, Küba'nın başkenti Havana'nın en gözde mekanlarından biri Puerta Caddesi'nde bulunuyor.

