'Rüya proje' genom, 29 ekim'de başlıyor

TÜRK Tıp Dünyası Kurultayı'nın 6'ncısı, 29-31 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEB, ana teması 'biyoteknoloji' olarak belirlenen kurultayda, bu yıl 'Rüya Proje' olarak nitelendirdikleri Türkiye Genom Projesi'nin detaylarını açıklayacak. Genom Projesi, kurultay kapsamında, 29 Ekim günü resmi olarak start alacak.

Kurultay öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, bu yıl Türkiye'de en sık görülen kanserlerden akciğer, meme ve prostat kanseri başta olmak üzere, toplam 22 farklı kanser türü için hastalardan alınan örnekler ile haritalama çalışması yapılacağını anlatarak, şöyle konuştu:

'Ayrıca kronik ve nadir hastalıklar da proje kapsamına alınarak, 100'e yakın hastalığa ait toplam 12 bin 500 kişiden kan, idrar, dışkı ve tükürük örnekleri toplanacak. Elde edilen veriler, yeni ilaçlar ve tanı kitleri geliştirmek için kullanılacak. Bu konulardaki dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmaların 2,5-3 yıl gibi kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Dokular, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kampüsü Aziz Sancar Araştırma Merkezi'nde inşaa edilecek olan biyobankada saklanacak.ö

TEK BİR NUMUNEDEN HEM KORUNMA HEM TEDAVİ

'Bu projenin dünyadaki projelerden en temel farkı, tek bir numuneden yola çıkarak hem korumaya hem tanıya hem de tedaviye dair fikir elde edebilmekö diyen Prof. Dr. Türkez, 'Henüz tedavisi bulunmayan pek çok kanser türüne karşı yenilikçi tedavi yaklaşımları önerebileceğiz. Özellikle kanserin erken tanısını mümkün hale getirebilecek yeni marker ya da biyobelirteçlerin keşfine olanak sağlanabileceği gibi, daha çok tanıya yönelik tanı kitlerinin geliştirilmesi, hatta görüntülemeye yönelik cihazların geliştirilmesi açısından da tüm gerekli kritik bilgilerin bu projeler aracılığı ile sağlanacağı kanaatindeyiz. Türkiye Genom Projesi kapsamında işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile proje ekiplerini, bu yılki Türk Tıp Kurultayı'nın ilk gününde açıklayacağız. Dolayısıyla bu projenin resmi başlangıç tarihi 29 Ekim 2019 olacaktır. Bu tarih ülkemiz sağlığı, bilimsel geleceğimiz ve prestijimiz açısından çok önemli bir tarihtir" dedi.

'DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK'

Türk Tıp Kurultayı'na bu yıl 30'a yakın bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde dış ülkelerden katılım olacağını ifade eden Prof. Dr. Türkez, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yaklaşık 3 gün sürecek kurultayımızda uluslararası saygınlığı bulunan yerli ve yabancı toplam 25 bilim insanını konuk edeceğiz. Güncel raporlar, 2030 yılına kadar dünya genelinde 25 milyon yeni kanser vakasının oluşacağını işaret ediyor. Her ülke tedbir almaya çalışıyor ve ulusal stratejiler geliştiriyor. Türkiye'de bu konuda alınacak önlemlerin belki de en önemlisini TÜSEB çatısı altında gerçekleştireceğiz. Bu Genom Projesi ile özellikle ülkemizde yaygın olan kanser türlerine ait geniş bir çalışma başlatmış olacağız. Devasa büyüklükteki bu rüya projede bireysel ve dönüşümsel tıp projelerine ilaveten, 8 proje çağrısına daha çıktık. Ülkemizin özellikle dışa bağımlılığının bulunduğu sağlık ürünlerinde yerlileşme ve millileşmeyi sağlamaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bu bağlamda TÜSEB tarafından fonlanacak projelerle yerli milli ilaç, tanı kiti ve cihazların üretiminin de önü açılmış olacak.ö

27 FARKLI KURUMLA İŞBİRLİĞİ

Prof. Dr. Hasan Türkez, 'İlk etapta 27 farklı kurum ve kuruluşun katılacağı, toplamda 60 farklı bilimsel araştırma grubunun işbirliği ile son derece geniş, kapsamlı, kusursuz ve üstün nitelikte bilimsel çıktıların sağlanması hedefleniyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yerlileşme ve millileşme hamlesinin sağlık teknolojilerine uygulanmasını, TÜSEB'e vizyon olarak kazandıran Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın talimatlarıyla bu çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

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TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez röportaj

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