Rüya proje "Palandöken Tüneli" Erzurum'un güneye açılan kapısı olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rüya proje 'Palandöken Tüneli' Erzurum'un güneye açılan kapısı olacak - Son Dakika

Rüya proje "Palandöken Tüneli" Erzurum'un güneye açılan kapısı olacak

7 saat önce

Ağır kış şartlarının yaşandığı, yılın neredeyse 4 veya 5 ayının kapalı olduğu Tekman-Erzurum kara yolunda yapılacak "Palandöken Tüneli" projesi şehrin aynı zamanda güney illere açılan kapısı haline gelecek.

Rüya proje

Ağır kış şartlarının yaşandığı, yılın neredeyse 4 veya 5 ayının kapalı olduğu Tekman- Erzurum kara yolunda yapılacak "Palandöken Tüneli" projesi şehrin aynı zamanda güney illere açılan kapısı haline gelecek.

Tek tüp geçişe sahip, yaklaşık uzunluğu 12 bin 500 metre olacak tünel, Erzurum-Tekman arasındaki yolu 35 kilometre kısaltarak kış aylarında ulaşımın aksamasını önleyecek.

Palandöken Dağı eteklerinden tünel girişinin yapılacağı proje sayesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle sürekli kapandığı için yol açma çalışmalarına harcanan para, devletin kasasında kalacak.

Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Erzurum-Tekman kara yoluna yapılacak tünel, Erzurum'un özellikle kış aylarında Muş ve Van ile irtibatını da sağlayacak.

Projesi tamamlanan ve ihaleye çakacak tünel için bu yıl çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken Tüneli'nin bölge için büyük önem taşıdığını söyledi.

Tünel projesinin tamamlandığını ifade eden Memiş, "Muş ve Van'a ulaşmak için rakımı 3 bin metreye kadar yükselen Palandöken Dağı'nı karadan değil, tünelden aşarak geçeceğiz. Tekman-Erzurum arası muhteşem bir doğa harikasına sahip, muhteşem bir manzara var ama kışın çok zor bir yol. Proje bitince zorlukları tünelden geçerek aşacağız." diye konuştu.

"Yol kapanınca binlerce vatandaşımızın şehir ile irtibatı aksıyor"

Memiş, ağır kış şartları nedeniyle sürekli kapanan Erzurum-Tekman kara yolunun açık tutulması için bu yıl özel ekip kurulduğunu aktardı.

Karayolları Bölge Müdürlüğünce kurulan özel ekiplerin bu yolda 7 gün 24 saat çalıştığını vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Sürekli kapandığı için Erzurum-Tekman kara yolunu geçtiğimiz yıl hiç kullanamadık. Yol kış mevsimi boyunca kapalı kaldığı için vatandaşlarımız çok zor günler yaşadı. Bu yıl ise yolun açık kalması için ilgili kurum müdürleri ile yaptığımız toplantılarla tünel tamamlanıncaya kadar neler yapacağımızı masaya yatırdık. Özel olarak hazırlanan 10 kişilik ekip ve 7 iş makinesiyle yolu sürekli açık tutmaya çalıştık. Çünkü burası kapanınca binlerce vatandaşımızın şehir ile irtibatı aksıyor. Bu nedenle bu yıl kara yolunu devletin imkanlarıyla açık tutmaya çalıştık."

"Bu güzergahta bizim rüya projemiz var"

Memiş, yaklaşık 1 milyar liralık tünel projesi sayesinde kardan kapanan kara yolunun çile olmaktan çıkacağını anlattı.

Palandöken Tüneli'nin doğu ile güneydoğu arasında köprü vazifesi göreceğini dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Bu güzergahta bizim rüya projemiz var. Palandöken Tüneli ile Erzurum şehir merkezinden girip, Tekman'dan çıkacağız. Doğu ile güneydoğuyu bağlayan, Tekman üzerinden Muş ve Van'a ulaşacağımız proje sadece Tekman ilçesi için değil, bölge için önem taşıyor. Tünel en az 1 milyar liraya mal olacak ve proje çalışmasının büyük bölümü tamamlandı. Yol güzergahında kar kalınlığı zaman zaman 3 metreyi buluyor. Karla mücadele zorlu ve bu zorlu bir mücadelede ekipler kendi hayatlarını hiçe sayarak yolu açık tutuyor. Rüya projemiz bitince bu saydığımız zorluklarda ortadan kalkacak."

Palandöken, Erzurum, Tekman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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