Son Dakika Haberleri: Rüya takım şokta! 78 maçlık yenilmezlik serisi bitti
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Rüya takım şokta! 78 maçlık yenilmezlik serisi bitti

1 saat önce

Avustralya'ya karşı 66 maçlık galibiyet serisini de yitiren ABD'de ayrıca forvet Kyle Kuzma sakatlandı.

Rüya takım şokta! 78 maçlık yenilmezlik serisi bitti, System.String[]

Avustralya'ya karşı 66 maçlık galibiyet serisini de yitiren ABD'de ayrıca forvet Kyle Kuzma sakatlandı. Genç oyuncunun Dünya Kupası'na da katılamayacağı açıklandı.


Öte yandan Türkiye, Çekya ve Japonya ile aynı grupta yer alan ABD'nin kesin kadrosu da belli oldu:


Harrison Barnes (Sacramento)


Kemba Walker (Boston)


Jaylen Brown (Boston)


Jayson Tatum (Boston)


Marcus Smart (Boston)


Mason Plumlee (Denver)


Derrick White (San Antonio)


Joe Harris (Brooklyn)


Brook Lopez (Milwaukee)


Khris Middleton (Milwaukee)


Donovan Mitchell (Utah)


Myles Turner (Indiana)


Daha önce aday kadroya alınan ancak sakatlıklar veya kendi istekleriyle kadrodan çıkan isimler şunlar: Anthony Davis, James Harden, Bradley Beal, Tobias Harris, Damian Lillard, Kevin Love, CJ McCollum, Eric Gordon, Paul Millsap, Andre Drummond, Montrezl Harrell, Julius Randle, Thaddeus Young, Bam Adebayo, Marvin Bagley III, Kyle Lowry, P.J. Tucker, De'Aaron Fox.

Amerika Birleşik Devletleri, San Antonio, Kyle Kuzma, Avustralya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:57 
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