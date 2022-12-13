Kimi zaman gece gördüğümüz rüyaları hatırlamazken kimi zaman tüm ayrıntılarıyla hatırlarız. Rüyada birilerinden kaçmak, rüya tabirlerine göre hayırlı olarak yorumlanır. Rüya sahiplerinin verdiği doğru kararlara engel olan veya olabilecek kişililerden kurtulacağına delalettir. Rüyada birinden kaçmak, rüya sahibinin iyi bir işe gireceğine yorumlanır. Peki, Rüyada birinden kaçmak ne demek? Rüyada bir erkekten kaçmak ne demek? Rüyada kaçmak ne demek? İşte yanıtlar…

RÜYADA BİRİNDEN KAÇMAK NE DEMEK?

Rüyada birinden kaçmak, rüya sahibinin istemediğin bir iş yapacağına, maddi anlamda gelir getiren bir işe gireceğine, gelecekte iş yaşamında yüksek gelir elde edeceğine, sosyal hayatında bir iş yapacağına delalet eder. Diğer bir manasıyla rüyada birinden kaçmak, rüya sahibinin işinde sabırsız ve özensiz davranacağına işaret eder.

RÜYADA TANIMADIĞIN BİRİNDEN KAÇTIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada tanımadığın birinden kaçtığını görmek, rüyayı gören kişinin yapacağı bir proje üzerinden başarılar elde edeceğine, başarı elde edeceği projede sektöründe saygınlık kazanacağına, mevki sahibi olacağına, yüksek gelir elde edeceğine delalet eder.

RÜYADA BİRİNDEN KAÇIP SAKLANMAK NE DEMEK?

Rüyada birinden kaçıp saklanmak, rüya sahibinin hayırlı, sevineceği haberler geleceğine, ailesinde ve iş yaşamında güzel günler göreceğine, maddi anlamda çok iyi gelir elde edeceğine ancak rüya sahibinin çevresinde kıskanan bazı kişiler olduğuna ve dedikodular olduğuna delalet eder.

RÜYADA DÜŞMANDAN KAÇMAK NE DEMEK?

Rüyada düşmandan kaçmak rüya gören kişinin hayatında dertlerinden, sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulacağına, maddi manevi anlamda rahatlayacağına, huzurlu ve mutlu olacağına, borçları varsa ise borçlarını ödeyeceğine delalet eder. Diğer bir anlamda ise ailesi ile sorunları olan biri ise ailesiyle sorunlarını düzelteceğine de işaret eder.

RÜYADA HAYVANDAN KAÇTIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada hayvandan kaçtığını görmek, rüyayı gören kişinin büyük başarılar elde edeceğine, iş hayatında ayağını kaydırmak isteyenler olsa da, o kişileri alt edeceğine ve onlara karşı zafer elde ederek yoluna devam edeceği manasına gelmektedir.

RÜYADA EVDEN KAÇTIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada evden kaçtığını görmek, rüyayı gören kişinin hayatında köklü değişiklikler yapacağına, sosyal ve iş hayatında değişiklikler yaşayacağına delalet eder.

RÜYADA KAÇTIĞINI VE YAKALANDIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada kaçtığını ve yakalandığını görmek, rüyayı gören kişinin iş yaşamında başarılar elde edeceğine, özel hayatında mutlu olacağına, hedeflediği hayata ulaşacağına, isteklerinin yerine geleceğine delalet eder. Öte yandan rüyada kaçtığını ve yakalandığını görmek, rüyayı gören kişi hasta ise, hastalığından yakın bir zamanda kurulacağına, yavaş yavaş azalacağına ve iyileşeceği manasına gelir.

RÜYADA TEHLİKEDEN KAÇMAK NE DEMEK?

Rüyada tehlikeden kaçmak rüya sahibinin hayatında zorluklar yaşayacağına, sıkıntıların etkisinin biraz uzun süreceğine, gelecekte maddi ve manevi problemler olacağı anlamına gelmektedir. Diğer bir anlamda rüyada tehlikeden kaçmak, rüya sahibinin söylediği bir cümleden dolayı sıkıntılar meydana geleceğine, bu sıkıntıların rüya sahibini uğraştıracağına delalet eder.

RÜYADA SAVAŞTAN KAÇMAK NE DEMEK?

Rüyada savaştan kaçmak, rüyayı gören kişinin huzurlu, dingin ve mutlu bir hayat sürmek için çaba sarf ettiğine, maddi zorluklardan kurtulmak istediğine delalet eder. Ayrıca, rüyada savaştan kaçmak rüya sahibinin yaşam kalitesini iyileştirebilmek amacıyla tüm gücüyle çalıştığına, mücadeleler vereceğine bunun sonucunda büyük başarılar elde edeceğine manasına gelir.

RÜYADA KOCAYA KAÇMAK NE DEMEK?

Rüyada kocaya kaçmak, rüyayı gören kişinin hedeflediği şeyler uğruna mücadele ettiğine, kararlı biri olduğuna, istediklerini gerçekleştirebilmek için önce kendine inanması gerektiğinin ve bunun yeterli olacağına ilişkin ikaz niteliğinde bir rüya biçimidir.

RÜYADA KATİLDEN KAÇMAK NE DEMEK?

Rüyada katilden kaçmak, rüyayı gören kişinin aklından sildiği bazı olayların güncelliğini koruduğuna, yeniden konuşulacağına ve bu sebeple rüya sahibinin üzüntü duyacağına delalet eder.

RÜYADA DOĞAL AFETTEN KAÇMAK NE DEMEK?

Rüyada doğal afetten kaçmak, rüya sahibinin başına gelecek tehlikeli olayların olacağına ya da korkmasına neden olan bazı durumların ortaya çıkacağına yorumlanır. Diğer bir anlamda rüyada doğal afetten kaçmak görülen doğal afete göre manası değişmektedir. Rüyada görülen doğal afet deprem ise günlük yaşantısında bazı zorluklar yaşayacağına; görülen doğal afet yangın ise üzüleceği bazı olaylar yaşayacağına; görülen doğal afet heyelan ise aile içinde problemler olacağına delalet eder.

RÜYADA GİZLENMEK NE DEMEK?

Rüyada gizlenmek, rüyayı gören kişi hamile ise kız çocuğu annesi olacağı manasına gelir. Ayrıca rüya sahibi rüyasında dağlık bir bölgede gizleniyor ise, vefa sahibi birinden destek göreceğine delalet eder. Rüyayı gören kişi rüyasında ev içinde herhangi bir yere gizleniyor ise, etrafından öneriler duyacağı bir olayla karşılaşacağı manasına gelir.

RÜYADA ATEŞTEN KAÇMAK NE DEMEK?

Rüyada ateşten kaçmak, rüyayı gören kişinin çevresine sağduyulu olmayan, mantıksız kimseleri yaklaştırmadığı manasına gelir. Ayrıca rüyada ateşten kaçmak rüyayı gören kişinin kendisine zararı dokunacak kimselerle bağını koparması gerektiğine işaret eder.

RÜYADA ASKERDEN KAÇMAK

Rüyayı gören kişinin baskıdan ve zorlamalardan son derece rahatsız olduğuna ve bu konuda çevresindekiler karşı kesin bir tavır sergilediğine alamettir. Kişinin, kendisinden büyük beklentiler içerisinde olunmaması ve başkaları tarafından yönlendirilmeye çalışması en haz almadığı durumlardan biridir.

RÜYADA KAÇMANIN PSİKOLOJİK YORUMU NEDİR?

Rüyada kaçma davranışının görünmesi, rüyayı gören kişinin mental anlamda bazı şeylerden sıkıldığını gösterir. İş, ev ya da özel yaşamında bazı sorunların yaşandığı dönemlerde bireyler, gerçek manada da sorunlardan kaçıp kurtulmayı çözüm olarak görürler. Hatta ciddi bunalımlı bir dönemi de kaçma işini üzerinde oturup planlayabilme potansiyeline sahiptir. Aslında hepimizin dönemsel olarak yapmayı istediğimiz bir şeydir bu. Bireyin uykusunda kaçtığını gördüğü şey, aslında gerçek hayatında onu rahatsız eden, zorlayan, sıkılmasına neden olan ve bunaltan bir insanın, olayın, durumun ya da bir meselenin olduğunu göstergesidir. Bireyin uykularında kaçtığını görmesi bilinçaltına attığı, bazı şeylerden kurtulmaya çalıştığı ve rahat nefes alma isteğinin yansıması olarak algılanmaktadır.