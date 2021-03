Rüyalarına şiir yazdı, şimdi on binlerce kişi izliyor - Son Dakika

Bursa'da rüyadan uyandıktan sonra şiir yazan kadının yayınladığı videolar on binlerce izleyiciye ulaştı.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Fatma Başaran (69), ilkokul üçüncü sınıftan sonra okuyamadı. Okuma azmini kaybetmeyen kadın, ilkokul öğretmeni olan kocasının desteğiyle yüzlerce kitap okudu. Bilgi dağarcığını her geçen gün geliştiren Başaran şiirler yazmaya başladı. Bir yıl evvel eşini kaybedince her gece rüya görmeye başladı. Gördüğü her rüyanın ardından sabah kalktığında şiir yazdı. Şu an yüzlerce şiiri olan Fatma Başaran, yazdığı şiirleri açtığı Youtube kanalında okumaya başladı.

Yaşlı kadının yazdığı şiirler izleyenler tarafından çok beğenildi ve on binlerce izlemeye ulaştı. Her gün bir şiir yazıp bunları Youtube kanalında okuyan yaşlı kadının takipçileri her geçen gün artıyor.

Fatma Başaran, "Ben 14 yaşında evlendim. Eşim öğretmenlik yapıyordu. Benim hem eşim hem de öğretmenim oldu. Okuldan gelip çocukların dersini bitirip bana ders verirdi. Her kitabı okudum. Şiir yazmaya başladım. Eşim öldükten sonra her gün gördüğüm rüyalardan etkilenerek şiirler yazmaya başladım. Her gün rüya görürüm, her gördüğüm rüyadan sonra bir şiir yazarım. Çok sayıda şiir kitabım oldu. Bu yazdığım şiirleri açtığım Youtube kanalında okuyorum. Çok beğenildi. Çok sayıda izleyen oldu, ben de her gün şiir okuyup bunları paylaşıyorum" dedi. - BURSA