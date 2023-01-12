RÜYASINDA 'MEZAR' GÖRDÜĞÜ ARAZİDE, İZİN ALIP KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATTI - Son Dakika
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RÜYASINDA 'MEZAR' GÖRDÜĞÜ ARAZİDE, İZİN ALIP KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATTI

12.01.2023 09:23

ALMANYA'da yaşayan Nazmiye Karaman (45) memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki arazisinde lahit mezar olduğuna dair rüya görünce gerekli izinleri alıp, alanda kurban keserek kazı çalışması başlattı.

ALMANYA'da yaşayan Nazmiye Karaman (45) memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki arazisinde lahit mezar olduğuna dair rüya görünce gerekli izinleri alıp, alanda kurban keserek kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 120 bin lira masraf yapan Nazmiye Karaman, "Gördüğüm rüya acaba gerçek olur mu diye bunu yapıyorum. Hedefim bunu ortaya çıkarmak" dedi.

Almanya'da temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi Nazmiye Karaman, Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı Köyü'nde babasından tapusunu devraldığı ormanlık alanda bulunan tarlasında hazine olduğunu 6 yıl önce rüyasında gördüğünü söyledi. Önce toprağı analiz ettiren Karaman, para biriktirdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 4 ay önce kazı ruhsatı için başvurdu. İşlemler için yaklaşık 120 bin lira harcadığını ifade eden Karaman, kazının yapılacağı alanda koyun kurban ederek çalışmaları başlattı. Çevre ve şehircilik uzmanı, 1 arkeolog ve jandarma ekiplerinin gözetiminde Karaman'ın rüyasında gördüğü defineyi arama çalışmaları devam ediyor.

6 yıl önce gördüğü rüyadan yola çıkarak çalışmalara başlayan Karaman, '6 yıl önce bir rüya gördüm. Jandarma gördüm, bir asker yani. Hep bu tarafı gösteriyordu, kazılan yeri gösteriyordu. Burada bir şey olduğunu tahmin ettim. Tam ne olduğunu bilemediğim için burada bana odalar gözüktü, lahit mezar olduğunu tahmin ediyorum. Acaba var mı diye toprağı Almanya'da incelettim. Toprakta elmas, değerli mücevher dediler. Olduğuna emin olduğum için devlete vermeyi düşündüm. 4 ay önce işlemleri başlattım. Kazmaya başladık. 14 süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kazı için izin aldık. Bir şey olduğuna inanıyorum, burası boş değil yani uğraşacağım biraz' dedi.

120 BİN LİRA HARCADI

Kazı ruhsatı ruhsat almak ve çalışmaları başlatmak için 120 bin liraya yakın masraf ettiğini belirten Karaman, 'Ruhsat için 75 bin, 30 bin de masraf sundular. Diğer masraflar bana ait dozer, yeme içme, yol parasına ayrı masraf yaptım. Bilmiyorum ne çıkarsa şansıma. Burası babamdan bana geçti. Tapusu üzerime olduğu için resmiyete döktüm işi. Burada mezar, 2 veya 4 lahit mezar bulmayı umuyorum.' diye konuştu.

'RÜYA ACABA GERÇEK OLUR MU"

Babası ve arkadaşlarının onay verdiğini ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

'Eşim bu işe sıcak bakmıyor. 6 yıl beklememin sebebi maddi durumum yoktu, masraf çok olacağı için. Çıkmazsa paranın yanma durumu var, ya çıkmazsa tabi. Şimdi bütün riskleri aldım. Çıkmazsa devam edeceğim. Çıkacağına umudum var. Çıkan meblağın yüzde 50'sini devlete vereceğim. Diyorlar 'niye masraf yapıyorsun" Kafamda soru işareti kalmaması için, gördüğüm rüya acaba gerçek olur mu? diye bunu yapıyorum. Hedefim bunu ortaya çıkarmak.? (DHA)

Kaynak: DHA
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Zonguldak, Almanya, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RÜYASINDA 'MEZAR' GÖRDÜĞÜ ARAZİDE, İZİN ALIP KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: RÜYASINDA 'MEZAR' GÖRDÜĞÜ ARAZİDE, İZİN ALIP KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATTI - Son Dakika
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