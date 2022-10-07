Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı

07.10.2022 10:18

Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı Yaşarken yaptırdığı mezar taşını işletmesinde sergiliyor Nafi Demirel: "Çay ocağında başköşeye aldım ve gözüm gibi de bakıyorum" Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Nafi Demirel, rüyasında gördüğü mezarının bakımsız halinden...

Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı

Yaşarken yaptırdığı mezar taşını işletmesinde sergiliyor

Nafi Demirel:

"Çay ocağında başköşeye aldım ve gözüm gibi de bakıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 57 yaşındaki Nafi Demirel, rüyasında gördüğü mezarının bakımsız halinden etkilenerek hayattayken mezar taşını yaptırdı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaklaşık 7 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Nafi Demirel, gördüğü rüyanın ardından farklı bir olaya imza attı. Rüyasında kendi mezarını gören Demirel, isminin yazdığı başlığın bakımsız ve tahtadan olmasından etkilendi. Bunun üzerine değişik bir karar alan Demirel, hayattayken mezar taşını yaptırdı. Annesine söyledikten sonra olumsuz tepkiyle karşılaştığını dile getiren Demirel, arkadaşlarından ise genellikle "acelen neydi" sorusunu duyduğunu vurguladı. Öte yandan Demirel'in çay ocağında yer alan mezar taşı, işletmeye gelen müşterilerin de dikkatini çekiyor.

"Kimisi gülüyor, kimi üzülüyor"

Mezar taşını yaptırmaya karar verdiği hikaye hakkında konuşan Nafi Demirel, "Hikayesi biraz ilginç gelecek ama bir gün evimde uyurken, rüyamda kendi mezarımı gördüm. Mezar tahtam çürümüş, ismim belli değildi. Rüya ya bu, ben de kalktım ve mezar taşının tahtasına tekme attım. Ertesi gün de bu mezar taşını yaptırmayı düşündüm ve yaptırdım. Şimdi bunu çay ocağında başköşeye aldım ve gözüm gibi de bakıyorum. Bazı arkadaşlar 'neden yaptırdın bunu' diye soruyorlar. Ben de espri mahiyetinde, 'Mermere zam gelecekmiş, gelmeden yaptırayım da hazır dursun. Arkamdakilere yük olmayayım' diyorum. Müşteriler de çok ilginç buluyorlar. Ben kötü bir şey olmadığını, ters çevirince tezgah olarak bile kullanılabileceğini söylüyorum. Onlar 'acelen neydi' diyorlar. Bazen ben de 'baktığım zaman ölüm olduğunu hatırlıyorum' diyorum. Kimisi gülüyor, kimi üzülüyor" dedi.

"Taşın üzerindeki sonsuz işaretini de mermerci arkadaşım, öldüğüm zaman tarihle değiştirecek"

Annesi ve arkadaşlarının mezar taşına olan tepkisine de değinen Demirel, "Bir gün annemi aradığımda sohbet ederken kendi mezar taşımı yaptırdığımı söyledim. Şaşırdı, şoke oldu. Bana 'acelen neydi' diye sordu. Bana mezar taşını kaldırmamı söyledi ve biraz da kızdı. Taşın üzerindeki sonsuz işaretini de mermerci arkadaşım, öldüğüm zaman tarihle değiştirecek. Arkadaşlarıma da ben öldükten sonra 100 tane kuşbaşılı pide yaptırmalarını ve ayran dağıtmalarını tembih ettim. Sonra da bizim burada kurulan pazardaki lokmacıya lokma dağıtmasını tembih ettim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sürücü adaylarına son ders jandarmadan Sürücü adaylarına son ders jandarmadan Eskişehir ekonomi haberleri | Eskişehir'in atıl arazileri 'Reis' buğday tohumuyla yeşerecek Eskişehir ekonomi haberleri | Eskişehir'in atıl arazileri 'Reis' buğday tohumuyla yeşerecek
Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:30 Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni bir infaz uygulamasını Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz
11:02 Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının ölümüne ilişkin soruşturmada "herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı" için dosya kapandı
10:58 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.023 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Bakan Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu: 2020'de dünya ekonomisi daralırken, bizler yüzde 1,9 büyümeyi başardık
10:51 Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı
10:45 Şarkıcı Karsu, sevgilisi Mike Schrama'nın evlilik teklifini kabul etti! Ünlü isimlerden tebrik yağdı
10:39 Özel hastanede yaşlı kadına yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Çaresiz kadına kilise müziği eşliğinde haç çıkartmışlar
10:38 Dolar, güne yükselişle başladı! 18,58 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Amirallerin Montrö bildirisi davasında savcı, 91 kişiye beraat, 12 kişiye mahkumiyet kararı talep etti
10:27 Küresel iklim değişikliği ve artan enflasyon rakamları sonrası en ucuz kahve 36 lirayı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 11:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: Rüyasından etkilendi, hayattayken mezar taşını yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement