RUYİAD'tan Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

RUYİAD'tan Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ziyaret
01.11.2020 10:03
Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği (RUYİAD) Başkanı Ayla Erdim ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.
Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği (RUYİAD) Başkanı Ayla Erdim ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.
Edirne Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Selahattin Pınar, dernek binasındaki ziyarette, Edirne ve derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Erdim de Pınar'a çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarete derneğin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
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