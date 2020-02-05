Rüzgar, 6 katlı binanın duvarındaki reklam tabelasını söktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rüzgar, 6 katlı binanın duvarındaki reklam tabelasını söktü - Son Dakika

Rüzgar, 6 katlı binanın duvarındaki reklam tabelasını söktü

6 saat önce

Afyonkarahisar'da etkili olan rüzgar nedeniyle yerinden sökülen, 6 katlı binanın duvarındaki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki reklam tabelası, bazı dükkanlara zarar verdi.

Afyonkarahisar'da etkili olan rüzgar nedeniyle yerinden sökülen, 6 katlı binanın duvarındaki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki reklam tabelası, bazı dükkanlara zarar verdi.

Dairecep Mahallesi Gazlıgöl Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın özel eğitim kurumuna ait 10 metre uzunluğundaki reklam tabelası, aşırı rüzgar nedeniyle yerinden söküldü.

Reklam tabelası parçaları ile çatıdan düşen kiremitler, binanın altındaki dükkanlara ait küçük reklam tabelaları ile yol üzerine parkeden iki araca hasar verdi.

Özel eğitim kurumunun yetkilileri, bir kısmı duvara asılı kalan ve tehlike oluşturan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki tabelanın yerinden çıkarılması için vinç çağırdı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından reklam tabelası yerinden çıkarıldı.

Öte yandan çalışma sırasında polis ekiplerince, cadde üzerindeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Rüzgar, 6 katlı binanın duvarındaki reklam tabelasını söktü

Gazlıgöl, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor
Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 02:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rüzgar, 6 katlı binanın duvarındaki reklam tabelasını söktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]