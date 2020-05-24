Rüzgar ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

Rüzgar ağaçları kökünden söktü

Adana'da hızı saatte 37 kilometreye varan rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, direkler devrildi

ADANA - Adana'da hızı saatte 37 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, direkler devrildi.

Adana'da geçtiğimizde günlerde 42 derece hava sıcaklığı ile mayıs ayı rekoru kırılırken bugün ise hava sıcaklığı 18 derece birden düşerek 26 derece oldu.

Hava sıcaklığının ani düşmesinin yanı sıra rüzgar da etkili olmaya başladı. Hızı saatte 37 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden sökülerek trafiğe kapattı. Telefon direkleri devrildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler görevlileri, kökünden sökülen ağaçları hızar motoru ile keserek yolun açılmasını sağladı.