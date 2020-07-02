Rüzgar bebek artık doya doya süt içiyor - Son Dakika

Rüzgar bebek artık doya doya süt içiyor

Gaziantep'te maddi imkansızlıklar nedeniyle süt yerine annesinin kaynattığı pirinç suyu ile karnını doyurmak zorunda kalan 10 aylık Rüzgar bebek, yardımseverlerin desteği ile artık doya doya süt içiyor.

Gaziantep'te maddi imkansızlıklar nedeniyle süt yerine annesinin kaynattığı pirinç suyu ile karnını doyurmak zorunda kalan 10 aylık Rüzgar bebek, yardımseverlerin desteği ile artık doya doya süt içiyor. İHA'nın yaptığı haberin ardından hayatı değişen Rüzgar bebek, kavuşacağı oyuncakların mutluluğunu da yaşıyor.

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Gaziantep'in Gümüştekin Mahallesi'nde iki gözlü harap bir evde oturan Ümran Koşmaz'ın dramı, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haber ile gündeme getirilmişti. İki çocuğuyla ortada kalan anne, maddi imkanı olmadığı için 10 aylık bebeği Rüzgar'ın karnını süt yerine kaynattığı pirincin suyu ile doyurduğunu söylemiş, yetkililerin ve yardımseverlerin desteğini istemişti.


50 litre süt geldi


Haberin ardından Rüzgar bebeğe ve ailesine yardım yağdı. Bebeğin annesi ile iletişime geçen yardımseverler yaklaşık 50 litre sütü aileye teslim etti. Birçok yardımseverin de süt sözü verdiği Rüzgar bebeğin yaklaşık bir yıllık süt ve bez ihtiyacı karşılandı. İki kardeşin gıda ve kıyafet ihtiyacı da temin edilirken aile temiz ve sağlıklı bir yaşam sürebileceği yeni bir eve taşınırken evin kira bedelinin ise bir kurum tarafından karşılanacağı öğrenildi.


Aileye ayrıca aile, kendilerine maddi destek ve yeni bir hediye edilmesi sözü de verildiğini de kaydetti.


İlk kez süt içti, doya doya içti


Bebeğinin ilk kez dün gece süt içtiğini ve süte doyduğunu belirten anne Ümran Koşmaz, "Gördüğünüz gibi bebeğim bugün biraz daha hareketli ve canlı duruyor. Bunun sebebi de uzun aradan sonra dün gece ilk kez süt içerek uyudu. Artık fazlasıyla bezi de var sütü de var. Ben de artık iki yönden çok mutluyum. Biri artık evde yaşayacağız. Yakın zamanda oraya taşınacağız. İkincisi de çocuğuma artık pirinç suyu yerine süt içiriyorum. Çünkü fazlasıyla süt gönderildi. O yüzden Rüzgar artık süt içebiliyor" dedi.


İhtiyaçları kalmadı


Kendilerine yeterince yardım yapıldığını da belirten anne Koşmaz, artık bir ihtiyaçlarının kalmadığını belirterek hayırseverlerin başka ihtiyaç sahiplerine ulaşmalarını istedi. Yardımseverlere seslenen anne, "Bize herkes fazlasıyla destek oldu. Gerçekten herkese çok teşekkür ediyoruz. Artık diğer ihtiyaç sahiplerini kimsesiz bırakmasınlar. Onların da ihtiyacını gidersinler, onlara da destek olsunlar" ifadelerini kullandı.


"Bu kadar beklemiyordum"


Kendilerine ulaştırılan yardımlar için Şahinbey Kaymakamlığı olmak üzere yetkililere ve yardımseverlere teşekkür eden Ümran Koşmaz, "Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Allah, devletimizden ve milletimizden razı olsun. Bizlere baya destek çıktılar. Gıda yardımı yapıldı, arayıp maddi destek sağlayanlar oldu. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı hissettirdiler. Şu an yüzümüz gülüyorsa bize destek olanlar sayesinde gülüyor. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu


Küçük Eren de oyuncaklarla oynayabilecek


Kendisinin de artık oyuncakları olacağını söyleyen 5 yaşındaki Umut Eren ise kardeşi ile birlikte oyuncaklarla oynayabileceğini söyledi. Kumandalı araba istediğini de kaydeden Küçük Eren, "Bana oyuncak parası getirdiler. Annem o parayla bana oyuncak alacak. Ben de kumandalı oyuncaklarımla güzel güzel oyunlar oynayacağım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Anne, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Rüzgar bebek artık doya doya süt içiyor - Son Dakika

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