Rüzgar bebek 'nefese' muhtaç - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan 6 aylık Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Rüzgar bebek, nefes alabilmek için acil olarak solunum cihazı bekliyor. Cihazlardan birinin 38 bin lira olduğunu söyleyen işsiz İbrahim Çiçek, bebeğinin yaşama tutunabilmesi için hayırseverlerden destek istedi.

Bornova ilçesinde yaşayan İbrahim (41) ve Gülistan Çiçek (28) çifti, Damla Çiçek (10) ve Deniz Fırat Çiçek'in (2) ardından Rüzgar Samet Çiçek'in dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Ailenin üçüncü çocuğu 6 aylık Rüzgar'ın doğduktan sonra bacaklarını oynatamadığı ve başını kaldıramadığı fark edildi. Tetkiklerin ardından S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz 3 aylıkken, SMA Tip 1 teşhisi konulan Rüzgar bebek, nefes alabilmek ve yutkunabilmek için solunum cihazına ihtiyaç duyuyor.