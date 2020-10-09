Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika

Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi

09.10.2020 17:57

Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi Çorum'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 3 yaşındaki erkek çocuğunun annesi ile erkek arkadaşının savcılıktaki verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedikleri ortaya çıktı.

Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi

ÇORUM - Çorum'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 3 yaşındaki erkek çocuğunun annesi ile erkek arkadaşının savcılıktaki verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedikleri ortaya çıktı.

Oğlunun doğuştan kalp hastası olduğunu ifade eden anne Z.B.Y'nin çouğunu sık sık hastaneye götürdüklerini, oğlunun öldüğü gün kabız olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Rüzgar ege'yi hastaneye kaldırdıkları gün altını kendisinin değiştirdiğini herhangi bir bulguya rastlamadığını dile getiren Z.B.Y, istismar olayını kabul etmedi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan B.Ç.'nin ise, küçük çocuğu fenalaşması üzerine annesi ile birlikte hastaneye götürdüklerini söyledi.

İstismar olayından haberi olmadığını belirten B.Ç. suçlamaları kabul etmedi.

Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi
Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi
Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi
Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi

Çorum, Erkek, Anne, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rüzgar Ege'nin annesi ve erkek arkadaşı suçlamaları kabul etmedi - Son Dakika

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