Rüzgar, elektrik direğini devirdi - Son Dakika
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Rüzgar, elektrik direğini devirdi

18.04.2022 12:27
Rüzgar, elektrik direğini devirdi

Niğde'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.

Niğde'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir aydınlatma direğinin devrilmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki aydınlatma direği de rüzgarın etkisiyle park halindeki hafif ticari aracın üstüne devrildi.

Araçta maddi hasar meydana gelirken, devrilen direk olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı. - NİĞDE

Rüzgar, elektrik direğini devirdi
Rüzgar, elektrik direğini devirdi
Rüzgar, elektrik direğini devirdi

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Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rüzgar, elektrik direğini devirdi - Son Dakika


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