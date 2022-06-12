Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Eskibedil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.G., hayvanlarını meraya götürdüğü esnada etkisini arttıran şiddetli rüzgar bölgedeki elektrik kablolarını 3 ineğin üzerine düştü. Kopan kablodan geçen akım ise hayvanların telef olmasına sebep olurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika

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