Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika
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Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu

12.06.2022 16:44

- Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu.

- Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Eskibedil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.G., hayvanlarını meraya götürdüğü esnada etkisini arttıran şiddetli rüzgar bölgedeki elektrik kablolarını 3 ineğin üzerine düştü. Kopan kablodan geçen akım ise hayvanların telef olmasına sebep olurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu
Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu
Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu
Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu

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Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu - Son Dakika
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