Rüzgar enerji santrali personeline çığ eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Rüzgar enerji santrali personeline çığ eğitimi

15.03.2022 16:59

Rüzgar enerji santrali personeline çığ eğitimiVAN Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanları tarafından rüzgar enerji santrali personeline 'Çığ Farkındalık Eğitimi' verildi.

Rüzgar enerji santrali personeline çığ eğitimi

VAN Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanları tarafından rüzgar enerji santrali personeline 'Çığ Farkındalık Eğitimi' verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bu yılın 'afet tatbikat yılı' olarak ilan edilmesinin ardından Van'da AFAD uzmanlarınca kış sürecince çığ eğitimleri verildi. Daha önce Gevaş Abalı Kayak Merkezinde özel harekat polislerine verilen eğitimlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ile gönüllere de eğitim verilmişti. AFAD uzmanları, destek gönüllülerinin ardından bu kez rüzgar enerji santralinde görevli personele de eğitim verdi.

Van'ın Gevaş ilçesi Kuskunkıran Geçidi'nde 3 bin rakımda kurulan rüzgar enerji santralinde görevli personele verilen 3 günlük çığ eğitiminin ardından bir tatbikat gerçekleştirildi. Karla kaplı ve olumsuz hava şartlarının hakim olduğu bölgede yapılan çığ tatbikatı ise başarıyla sonuçlandı.

Rüzgar enerji santrali personeli, hava şartlarının zor olduğu ve bölgenin çığ bölgesi olması nedeniyle verilen eğitimin kendileri için son derece verimli olduğunu kaydetti.

Rüzgar enerji santrali personeline çığ eğitimi
Rüzgar enerji santrali personeline çığ eğitimi
Rüzgar enerji santrali personeline çığ eğitimi

YORUMLAR
500
Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 30'a yükseldi Heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 30'a yükseldi Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı

Enerji, AFAD, 112, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rüzgar enerji santrali personeline çığ eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:07:47. #1.11#
SON DAKİKA: Rüzgar enerji santrali personeline çığ eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement