"Rüzgar enerjisi" İzmir'de tartışılıyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubeleri tarafından düzenlenen "5. İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi" başladı.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, rüzgar enerjisi alanında son teknolojiler ve sektörün sorunları 3 gün boyunca masaya yatırılacak.

Sempozyumun ilk gününde, "Yerli Rüzgar Endüstrisi", "Deniz Üstü ve Karasal YEKA'lar", "Rüzgar santrallarında dijitalleşme" gibi konularda oturumlar yapıldı.

Sempozyumda yarın ve 5 Ekim Cumartesi günü akademik bildiriler sunulacak.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde sempozyuma katılan 28 firmanın geliştirdiği ürünler de sempozyum süresince sergilenecek. Sempozyum, 5 Ekim akşamı sona erecek.