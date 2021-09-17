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Rüzgar enerjisi proje gücü yıl sonunda 17 bin megavatı aşacak - Son Dakika

Rüzgar enerjisi proje gücü yıl sonunda 17 bin megavatı aşacak

17.09.2021 09:10
Rüzgar enerjisi proje gücü yıl sonunda 17 bin megavatı aşacak, System.String[]

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, yeni rüzgar türbini teknolojileriyle Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin 100 gigavatı aştığını belirterek, "Rüzgarda bu sene başvuruları alınacak olan ve yıl bitmeden ihalelerinin yapılacağını öngördüğümüz 2 bin megavatlık...

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, yeni rüzgar türbini teknolojileriyle Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin 100 gigavatı aştığını belirterek, "Rüzgarda bu sene başvuruları alınacak olan ve yıl bitmeden ihalelerinin yapılacağını öngördüğümüz 2 bin megavatlık yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projeleri ile toplam proje gücümüz 17 bin 520 megavat olacak." dedi.

Arıcı, TÜREB Genel Merkezi'nde Birlik tarafından hazırlanan envantere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün halihazırda 10 bin megavatı aştığına işaret etti.

Türkiye genelinde 270 rüzgar santralinin aktif olarak işletmede olduğunu ve elektrik ürettiğini ifade eden Arıcı, "Toplam 3 bin 868 türbin, rüzgarı durmaksızın enerjiye çeviriyor. Bu yılın ilk yarısında elektrik üretiminin yüzde 9,22'si rüzgardan elde edildi. Kapasite faktörümüz ise yüzde 34'ler seviyesinde. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 25 civarında." diye konuştu.

Arıcı, Türkiye'nin 20 yılı aşkın sürede gelişen rüzgar enerjisi sektöründe sanayi, inşaat, işletme ve bakım-onarım alanlarında 20 binden fazla kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin rüzgar enerjisi ekipmanı üretiminde geçen yıl Avrupa'da 5. sırada bulunduğunu ve 6 kıtada 45 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç edildiğini söyleyen Arıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye, rüzgar enerjisi kapasite artışı yanında eş zamanlı olarak sanayisini de geliştirdi. Yeni rüzgar türbini teknolojileriyle Türkiye'nin rüzgar potansiyeli 100 gigavatı aşıyor. Rüzgarda bu sene başvuruları alınacak olan ve yıl bitmeden ihalelerinin yapılacağını öngördüğümüz 2 bin megavatlık yeni YEKA projeleri ile toplam proje gücümüz 17 bin 520 megavat olacak. Ülkemizde kanat, kule, gibi ana parçalara ek olarak jeneratör, kule iç aksamları, bağlantı ekipmanları, taşıma aparatları, rotor, stator, dişli grubu, bobin, kompozit, elyaf komponentler ile çelik ve metal üretimi yapıyoruz."

"Türkiye'nin 81 ilinde rüzgar enerjisi potansiyeli var"

Arıcı, Türkiye'nin 81 ilinde rüzgar enerjisi potansiyeli olduğunu ifade etti.

Rüzgar endüstrisinin 15 şehirde konumlandığını belirten Arıcı, TÜREB tarafından yapılan envanter çalışmasına ilişkin bilgileri verdi.

Rüzgar enerjisi kapasitesi, endüstrisi ve potansiyelinin yoğunluk olarak Marmara ve Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve güney kesimlerde bulunduğuna işaret eden Arıcı, "Envanter kapsamında ihracat yapan firmalar 6 kıtada 45 ülkeye ekipman ihraç ediyor ve cirolarının yaklaşık yüzde 70-75'ini ihracat oluşturuyor. Ciro bilgisi temin edilen 24 firma baz alındığında sanayi cirosu 720 milyon avro seviyesinde bulunuyor. Bu envanter çalışması bizlere başarılı bir sanayimiz olduğunun resmini net bir şekilde çizdi." dedi.

Hedef 20 bin megavat

Arıcı, Türkiye'nin son yıllarda oluşturduğu rüzgar enerjisi sanayisi ve rüzgara olan ilgi sayesinde her yıl 1000 megavat hedefinin yakalandığını bildirdi.

Bu hedefin artık 1500 megavat seviyesine çıktığını dile getiren Arıcı, şunları kaydetti:

"Her yıl en az 1500 megavat rüzgar kurulumunu gerçekleştirmemiz gerek. Bunu yapabilecek sanayi, altyapı ve istihdam mevcut. Fazlasını bile yapabilecek tecrübeye sahibiz. Keza sadece karasalda değil deniz üstünde de ayrı bir potansiyelimiz var ve artık burada da adım atıp hızlıca yol almak istiyoruz. Bu potansiyeli de ülkemize kazandırmamız gerek. Bunun için en elverişli noktalarda yapılacak ölçümlere göre artık harekete geçme zamanı. Rüzgar enerjisinde kurulu güç anlamında 10 bin megavat önemli bir eşikti artık hedefimiz 20 bin megavat kurulu rüzgar gücüne ulaşmak."

Rüzgar enerjisi proje gücü yıl sonunda 17 bin megavatı aşacak

Yenilenebilir Enerji, İstihdam, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rüzgar enerjisi proje gücü yıl sonunda 17 bin megavatı aşacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rüzgar enerjisi proje gücü yıl sonunda 17 bin megavatı aşacak - Son Dakika
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