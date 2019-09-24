Rüzgar enerjisi sektörü bankalarla bir araya geldi
15 dakika önce
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) üyeleriyle 7 bankanın temsilcileri, rüzgar sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) üyeleriyle 7 bankanın temsilcileri, rüzgar sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:30
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