Son Dakika Haberleri: Rüzgar enerjisi sektörü bankalarla bir araya geldi
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Rüzgar enerjisi sektörü bankalarla bir araya geldi

15 dakika önce

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) üyeleriyle 7 bankanın temsilcileri, rüzgar sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Rüzgar enerjisi sektörü bankalarla bir araya geldi, System.String[]

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) üyeleriyle 7 bankanın temsilcileri, rüzgar sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:30 
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