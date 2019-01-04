Rüzgar enerjisinde 8 bin megavatlık kapasite hedefi
5 dakika önce
TÜREB Başkanı Ataseven, "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar açıklanırsa, rüzgarda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar." dedi.
TÜREB Başkanı Ataseven, "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar açıklanırsa, rüzgarda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:10
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