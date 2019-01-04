Son Dakika Haberleri: Rüzgar enerjisinde 8 bin megavatlık kapasite hedefi

Rüzgar enerjisinde 8 bin megavatlık kapasite hedefi

5 dakika önce

TÜREB Başkanı Ataseven, "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar açıklanırsa, rüzgarda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar." dedi.

Rüzgar enerjisinde 8 bin megavatlık kapasite hedefi, System.String[]
TÜREB Başkanı Ataseven, "Sektörün heyecanla beklediği kapasite artışları ile ilgili karar açıklanırsa, rüzgarda şu anda 7 bin 400 megavat olduğu tahmin edilen kurulu güç 2019'un sonunda 8 bin megavatı aşar." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:10 

Ekonomi
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