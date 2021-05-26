Rüzgar enerjisinden hidrojen üretimi çalışmaları hızlanıyor

Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Çiçekliyurt, Türkiye'de rüzgar enerjisiyle entegre edilebilecek hidrojen çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Siemens Enerji ile ortaklaşa hidrojen enerjisi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmanın teknik boyutlarını Danimarka'da test ediyoruz. Bu konuda büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz."dedi.

Çiçekliyurt, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından çevrim içi ortamda organize edilen "İlk YEKA RES Deneyimleri ve Gelecekteki Kapasite Tahsis Modelleri" konulu toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Küresel anlamda hidrojen ekonomisinin enerji sektöründe önemli bir gündem oluşturduğuna işaret eden Çiçekliyurt, yenilenebilir enerji kullanarak hidrojen elde etmek isteyen birçok ülke olduğunu söyledi.

Çiçekliyurt, ABD ve Avrupa'da hidrojen üretimini enerji altyapısında kullanmak isteyen şirketlerin aktif şekilde çalıştığını dile getirerek, "Türkiye'de rüzgar enerjisiyle entegre edilebilecek hidrojen enerjisi çalışmalarına hız verdik. Siemens Enerji ile ortaklaşa hidrojen enerjisi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmanın teknik boyutlarını Danimarka'da test ediyoruz. Bu konuda büyük potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Enerjinin geleceği hidrojen ekonomisi üzerinde odaklanacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

İzmir'deki Ar-Ge merkezi

İzmir'deki Ar-Ge merkezi çalışmalarına yönelik yönetim ekibini genişlettiklerini belirten Çiçekliyurt, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 2019'un sonunda resmi Ar-Ge merkezi belgesini aldık. 2020'de yoğun işe alma ve eğitim faaliyetlerini yürüttük. Üstlendiğimiz projeleri artırdık. İzmir'deki Ar-Ge merkezinde, tam zamanlı çalışacak 70 mühendisi istihdam ettik. Ayrıca kadın mühendis istihdamına da özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiçekliyurt, Türkiye'nin denizlerinde kayda değer bir deniz üstü (offshore) potansiyel olduğunu belirterek, "Yeni bir alan olan 'offshore'da detaylı ve uzun soluklu çalışmalar yapılmalı. Mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışma ve projelerinde orta ve kısa vade için çalışırken ve bunlar hakkında uzun vadeli planlar yaparken offshore gibi alternatif teknolojileri de çalışmakta fayda var." değerlendirmesinde bulundu.