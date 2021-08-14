Rüzgâr esmiyorsa buzzz gibi karpuz yeriz

TAŞ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI

Elif Nida Zafer, beslenme ve diyet uzmanı

Karpuzun faydaları lezzeti kadar çok. Örneğin, yüksek miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklık sistemini koruyucu etkisi var.

Yine içerdiği yüksek miktarda antioksidanlarla vücut direncini arttırır, kanseri önlemeye yardım eder.

Yüksek oranda su içeriğiyle sıcak yaz aylarında vücudun kaybettiği suyu tamamlamasına yardımcı olur.

Diyet yapanlarda, lezzetiyle tatlı isteğini giderir.

Yüksek potasyum içeriğiyle kan basıncını dengeler.

İyi bir lif kaynağı olduğu için bağırsak problemlerine birebirdir. Özellikle kabızlık problemi yaşayanlar mevsiminde

sık sık karpuz yiyebilir.

Yaz aylarında bol tüketmek, böbrek taşlarını düşürmeye yardımcı olur. Ancak yine de karpuzu fazla tüketirken dikkat

etmek gerekiyor. Kalorisi yüksek bir meyve olduğu için çok fazla yendiğinde kilo almaya sebep olabilir.

Özellikle şeker hastaları için tehlikeli meyvelerden biri... Şeker hastaları daha az yemeli ve yanında kuruyemiş veya süt ürünlerinden birini tüketmeli. Çünkü karpuz, tek başına yendiğinde kan şekerini fazla yükseltir. Bir yağ veya protein grubuyla birlikte tüketildiğindeyse kan şekerini dengeler.

KARPUZLU FROZEN

NE LAZIM?

200 gr karpuz (çekirdekleri ayıklanmış)

1/2 limon

1 tatlı kaşığı bal

Nane yaprakları

Bol buz

NASIL YAPARIM?

Karpuzu buzlukta hafif dondurun. Blender'a alıp içine limonu sıkıp buzu koyun. Balı da ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar çekin. Birkaç yaprak taze naneyle süsleyin.

GÜNDE BİR BÜYÜK DİLİM YETERLİ

Uzman diyetisyen Ömür Karamahmut

Karpuz kabuğu likopen, flavanoid ve antioksidanlar yönünden zengindir. Bu bileşenler serbest radikallerin ve oksidatif stresin azaltılmasında rol oynar. Aynı zamanda yaşa bağlı cilt lekelerinin ve kırışıklıkların azalmasında etkilidir.

Karpuz yüksek oranda potasyum içerir. Bu sayede daralan ve sertleşen damarların genişlemesine destek olur. İnme, kalp krizi ve diğer kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Özellikle kabukları, lif yönünden oldukça zengindir. Lif, kalın bağırsak sağlığı için çok önemli. Aynı zamanda kolesterol ve şeker seviyelerinin kanda hızla artmasını önler. Lif, tokluk hissini de arttıracağından kilo kontrolü sağlamak için güzel bir alternatiftir.

Aşırı tüketimi dalak ve karın bölgesindeki organlara zarar verebilir. Sindirim sistemi bozukluklarına sebep olabilir.

Günlük tüketimi 1 büyük dilim olarak ayarlanabilir.

Karpuz kabuğunu blender'da hazırladığınız meyveli içecek karışımlarınıza ilave edebilir, şekersiz reçel yapabilir ya da elma sirkesinin içine dilimleyip baharat çeşitleri ekleyerek değişik bir sos hazırlayabilirsiniz.

SMOOTHIE

NE LAZIM?

1 adet dilimlenmiş şeftali

1 avuç dilimlenmiş karpuz kabuğu

2-3 parça karpuz

1 çay kaşığı bal

1/4 su bardağı badem sütü

NASIL YAPARIM?

Malzemeleri küp küp doğrayın. Bal ve badem sütü ilave ederek robotton geçirin.

ŞEF İDİL YAZAR'DAN HELLİMLİ KARPUZ SALATASI

(2 kişilik)

NE LAZIM?

*250 gr hellim peyniri

*5-6 ince dilim karpuz

*5 adet dalında cherry domates

*1 diş sarımsak

*1/2 bardak felseğen

*1/2 bardaktan biraz az nane

*Zeytinyağı

*Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

Fesleğen, nane, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi rondodan geçirip bir sos elde edin. Sosun birazını domateslerin üzerine yayın ve kızgın ızgara tavasında domatesleri 4-5 dakika pişirip kenara alın.

Aynı tavada üzerine yine sos sürdüğünüz dilimlenmiş hellimleri pişirin. Her bir yüzü için 45 saniye yeterli olacaktır.

Hellimleri dilimlediğiniz karpuzların üzerine koyun. Domatesleri de tabağa alın, kalan sosu üzerine gezdirin.

HATAY GASTRONOMİ EVİ'NİN ŞEFİ SÜLEYMAN DEMİREL'DEN KARPUZ KABUĞU REÇELİ

(10 porsiyon)

NE LAZIM?

1 adet büyük boy karpuz

2 kg şeker

1.5 kg su

500 gr sönmüş kireç

4 litre su

Çubuk tarçın

Karanfil

NASIL YAPARIM?

Karpuz kabuğunun dışındaki yeşil tabakayı bıçakla sıyırın. İç taraftaki kırmızı kısmı da aynı şekilde ayırın.

Suyla kireci karıştırıp kirecin dibe çökmesini bekleyin. Suyu süzüp doğranmış karpuz kabuklarının (kalan beyaz kısım) üzerine ekleyin. 1 gece bu suda bekletin.

Ertesi gün süzün. Suyla şekeri kaynatın. Kaynayan şerbete karpuz kabuklarını ekleyerek orta ateşte kaynatmaya devam edin. Tarçın ve karanfili ekleyin.

Kıvamını alan karpuz kabuğu reçelini ılık servis edin.