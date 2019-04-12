Son Dakika Haberleri: Rüzgar Güllerinin Gün Batımıyla Birleşen Manzarası Havadan Görüntülendi

Rüzgar Güllerinin Gün Batımıyla Birleşen Manzarası Havadan Görüntülendi

27 dakika önce

Rüzgar güllerinin gün batımıyla birleşen manzarası havadan görüntülendi Rüzgar güllerinin kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası havadan görüntülendiİSTANBUL - Çatalca'da bulunan rüzgar güllerinin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle oluşturduğu manzara hayran bıraktı.

Rüzgar Güllerinin Gün Batımıyla Birleşen Manzarası Havadan Görüntülendi, System.String[]
Rüzgar güllerinin gün batımıyla birleşen manzarası havadan görüntülendi
Rüzgar güllerinin kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası havadan görüntülendi

İSTANBUL - Çatalca'da bulunan rüzgar güllerinin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle oluşturduğu manzara hayran bıraktı. Mest eden manzara ise havadan görüntülendi.
Gün batımının eşsiz manzarasıyla Çatalca'da bulunan rüzgar enerji santrallerinin birleşen manzarası kartpostallık manzaralar oluşturdu. Güneşin etkisini kaybetmesiyle gökyüzü adeta kızıla bürünürken rüzgar enerji santralleri de bir yandan çalışmaya devam etti. Güneşin rüzgar tribünlerinin pervaneleri arasından süzüldüğü o anlar ise havadan görüntülendi. Oluşan eşsiz manzara havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Öte yandan İstanbul'un en büyük enerji santrallerinden biri olan Çatalca Rüzgar Enerji Santrali'nde 30 adet rüzgar türbini bulunuyor. Santral, 60 bin 579 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde enerji üretiyor.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği, "Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasının Hazırlandığı" İddiasını Yalanladı Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada 237 Bin Dolarlık Elması Çalan Mısırlı Kadın Yakalandı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.4.2019 04:13:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rüzgar Güllerinin Gün Batımıyla Birleşen Manzarası Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]