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Rüzgâr havaalanının çatısını uçurdu
6 saat önce
? Brezilya'da bir havaalanı terminalinin çatısı aşırı yağış sonrası kuvvetli rüzgar ile yerinden söküldü ve bazı bölümleri metrelerce uzağa savruldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:56 Kaynak: DHA
? Brezilya
'da bir havaalanı terminalinin çatısı aşırı yağış sonrası kuvvetli rüzgar ile yerinden söküldü ve bazı bölümleri metrelerce uzağa savruldu.Edinilen bilgiye göre olay dün Brezilya'da Ceará eyaletine bağlı Fortaleza şehrinde meydana geldi. Pinto Martins ? Fortaleza Uluslararası Havaalanı'nın çatısı kuvvetli rüzgar sonrası uçtu.
Terminalin çatısının kalktığı ve parçaların savrulduğu anları ise havaalanındaki vatandaşlar görüntüledi.
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