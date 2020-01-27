Rüzgar havaalanının çatısını uçurdu - Son Dakika

Rüzgar havaalanının çatısını uçurdu
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Rüzgar havaalanının çatısını uçurduBrezilya (DHA) ? Brezilya'da bir havaalanı terminalinin çatısı aşırı yağış sonrası kuvvetli rüzgar ile yerinden söküldü ve bazı bölümleri metrelerce uzağa savruldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:33 Kaynak: DHA
Rüzgar havaalanının çatısını uçurdu
Brezilya (DHA) ? Brezilya'da bir havaalanı terminalinin çatısı aşırı yağış sonrası kuvvetli rüzgar ile yerinden söküldü ve bazı bölümleri metrelerce uzağa savruldu.
Edinilen bilgiye göre olay dün Brezilya'da Ceará eyaletine bağlı Fortaleza şehrinde meydana geldi. Pinto Martins ? Fortaleza Uluslararası Havaalanı'nın çatısı kuvvetli rüzgar sonrası uçtu.
Terminalin çatısının kalktığı ve parçaların savrulduğu anları ise havaalanındaki vatandaşlar görüntüledi.
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