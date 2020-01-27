Rüzgar havaalanının çatısını uçurdu - Son Dakika
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Rüzgar havaalanının çatısını uçurdu

7 saat önce

Rüzgar havaalanının çatısını uçurduBrezilya (DHA) ? Brezilya'da bir havaalanı terminalinin çatısı aşırı yağış sonrası kuvvetli rüzgar ile yerinden söküldü ve bazı bölümleri metrelerce uzağa savruldu.

Rüzgar havaalanının çatısını uçurdu

Brezilya (DHA) ? Brezilya'da bir havaalanı terminalinin çatısı aşırı yağış sonrası kuvvetli rüzgar ile yerinden söküldü ve bazı bölümleri metrelerce uzağa savruldu.

Edinilen bilgiye göre olay dün Brezilya'da Ceará eyaletine bağlı Fortaleza şehrinde meydana geldi. Pinto Martins ? Fortaleza Uluslararası Havaalanı'nın çatısı kuvvetli rüzgar sonrası uçtu.

Terminalin çatısının kalktığı ve parçaların savrulduğu anları ise havaalanındaki vatandaşlar görüntüledi.

Rüzgar havaalanının çatısını uçurdu

Brezilya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:33 Kaynak: DHA
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