Rüzgar havacılık eğitmeni Arslan'tan Türkiye kadınlar rekoru - Son Dakika

Daha önceki rekor 26 Temmuz 2020 tarihinde Denizli- Çameli ilçesinden kalkış yaparak 7 saat 42 dakikada 239,2 kilometrelik uçuşla Afyonkarahisar Çobanlar ilçesine iniş yapan Gülşah Hoş'a aitti.

THK Ankara Sportif Havacılık Kulübü üyesi Rüzgar Havacılık eğitmeni Merve Gülşah Arslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ayaş Kumludoruk tepesinden kalkış yaparak 7 saat 20 dakikada 272,5 kilometrelik uçuşla Afyonkarahisar Dinar ilçesi Karabedir köyüne iniş yapıp Yamaç Paraşütü Türkiye Kadınlar rekorunu kırdı.

Zabıta memuru, vatandaşın uyarısı üzerine kendisine ceza yazdı

Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı

"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti