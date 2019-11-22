Son Dakika Haberleri: Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
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Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

6 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sert rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Sert esen rüzgar nedeniyle, denizde yaklaşık 4 metrelik dalgalar oluştu. Mendireği aşan dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.

Vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle dalgaları görüntülemeye çalıştı.

Amasra Belediyesinden, vatandaşların Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

Bartın, Amasra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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