Rüzgar nedeniyle çatılardan düşen parçalar araçlara zarar verdi - Son Dakika

Park halindeki aracın üstüne tahtaların uçma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü
Hasar gören araçlar
İlçede etkili olan şiddetli rüzgar
Rüzgarın etrafa uçurduğu çatı parçaları
Polisin vatandaşları dikkatli olmaları konusunda anonsla uyarması
Çatılardan uçan parçaların zarar verdiği araçlar SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, rüzgar nedeniyle uçan çatılardan düşen tahtalar ve saçlar, park halinde bulunan 5 araca zarar verdi.
Kaynak: AA
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