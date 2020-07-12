Rüzgar nedeniyle düşen leylek yavruları yuvalarına konuldu - Son Dakika

Rüzgar nedeniyle düşen leylek yavruları yuvalarına konuldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde rüzgar nedeniyle yere düşen leylek yavruları yuvalarına konuldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde rüzgar nedeniyle yere düşen leylek yavruları yuvalarına konuldu.

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Kırsal Ormankadı Mahallesi'ndeki bir elektrik direği üzerinde bulunan leylek yuvasından uçmak için alıştırma yapan 2 yavru, rüzgarında etkisiyle yere düştü. Bunun üzerine mahalle halkı, Doğa Derneğini arayıp yardım istedi.

Dernek üyelerinin haber vermesiyle mahalleye gelen itfaiye ekipleri, leylek yavrularını sepetli araçla tekrar yuvalarına koydu.

Ormankadı Mahallesi Muhtarı Mehmet Salih Kalınbacak, dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Yavruların yere düşmesine çok üzüldük. Doğa Derneği talebimize hemen cevap verdi ve gönderilen itfaiyeyle yavru leylekleri yuvalarına kavuşturmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rüzgar nedeniyle düşen leylek yavruları yuvalarına konuldu - Son Dakika
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