Son Dakika Haberleri: Rüzgar Nedeniyle Elektrik Direği Lüks Otomobilin Üstüne Devrildi

Rüzgar Nedeniyle Elektrik Direği Lüks Otomobilin Üstüne Devrildi

13 dakika önce

Rüzgar nedeniyle elektrik direği lüks otomobilin üstüne devrildiİSTANBUL - Şişli Teşvikiye Mahallesinde aşırı rüzgar nedeniyle elektrik direği, park halindeki lüks otomobilin üstüne devrildi.

Rüzgar nedeniyle elektrik direği lüks otomobilin üstüne devrildi

İSTANBUL - Şişli Teşvikiye Mahallesinde aşırı rüzgar nedeniyle elektrik direği, park halindeki lüks otomobilin üstüne devrildi.
Olay, saat 23.20 sularında Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aşırı rüzgar nedeniyle kaldırımda bulunan elektrik direği, park halindeki lüks otomobilin üstüne devrildi. Otomobilde ufak çaplı hasar oluşurken, şans eseri yoldan kimsenin geçmiyor olması bir yaralanmanın önüne geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve elektrik firmasına ait ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken elektrik firmasına ait çalışanlar, direği kaldırdı.
Direğin düşmesi nedeniyle sokakta aksayan trafik, direğin kaldırmasıyla normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Polis, Teşvikiye, Şişli, 3. Sayfa
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