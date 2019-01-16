Rüzgar Nedeniyle Elektrik Direği Lüks Otomobilin Üstüne Devrildi
13 dakika önce
Rüzgar nedeniyle elektrik direği lüks otomobilin üstüne devrildiİSTANBUL - Şişli Teşvikiye Mahallesinde aşırı rüzgar nedeniyle elektrik direği, park halindeki lüks otomobilin üstüne devrildi.
Rüzgar nedeniyle elektrik direği lüks otomobilin üstüne devrildi
İSTANBUL - Şişli Teşvikiye
Mahallesinde aşırı rüzgar nedeniyle elektrik direği, park halindeki lüks otomobilin üstüne devrildi.
Olay, saat 23.20 sularında Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aşırı rüzgar nedeniyle kaldırımda bulunan elektrik direği, park halindeki lüks otomobilin üstüne devrildi. Otomobilde ufak çaplı hasar oluşurken, şans eseri yoldan kimsenin geçmiyor olması bir yaralanmanın önüne geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ve elektrik firmasına ait ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken elektrik firmasına ait çalışanlar, direği kaldırdı.
Direğin düşmesi nedeniyle sokakta aksayan trafik, direğin kaldırmasıyla normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:37 Kaynak: İHA
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