Rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu - Son Dakika

Rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu

51 dakika önce

Adana'da rüzgardan çatısı uçan evin bazı duvarlarında da göçükler oluştu.

Adana'da rüzgardan çatısı uçan evin bazı duvarlarında da göçükler oluştu.

Edinilen bilgiye göre merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Gülnaz Nazlı'ya ait müstakil evin çinko çatısı, rüzgar nedeniyle uçtu.

Evin bazı duvarları da rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Olay sırasında evde bulunan Nazlı ailesinden ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:03 Kaynak: AA
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