Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu, İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonu, Rüzgar Sörfü Öğreticisi ve Eğitmeni Yetiştirme Kursu'nun İzmir'de düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 4-8 Ekim tarihlerinde, Alaçatı Çağla Kubat Yelken Kulübü'nde organize edilecek kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirilecek.
Kurs 3 gün çevrim içi, 2 gün ise denizde uygulamalı şekilde Dorukhan Özarslan eğitmenliğinde verilecek.
Kaynak: AA
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