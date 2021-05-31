Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı belli oldu

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) 2021 Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı Seçme Yarışları İzmir'de yapıldı. Milli Takım'ın sporcuları Tan Tandoğan, Elif Ercan, Ali Günem, Mimosa Meronia, Emir Gürsoy ve İdil Babaoğlu oldu.

Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen TYF 2021 Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takım Seçme Yarışları Torasan- Urla'da gerçekleştirildi. 8 kulüpten 65 sporcunun mücadele ettiği yarışlar sonunda dereceye girenlere kupaları takdim edildi.

Olimpiyata kadar gidecek yolda ilk adım

Törende konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Spora alıştıran, spor disiplinine yönelten başta sporcu velilerini, kulüplerini, antrenörlerini hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonra sadece gençlik sınıflarında değil, Olimpiyata kadar gidecek bu yolda bunların ilk adım olmasını diliyor ve hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Milli Takım sporcuları belli oldu

U15 Junior Erkek kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Tan Tandoğan birinci, Mert Kaçan ikinci ve Kaan Erdoğan üçüncü oldu. U15 Junior Kız kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Elif Ercan birinci, Çağla Anadolu ikinci sırayı aldı. U17 Junior Erken kategorisinde Ferdi olarak yarışan Ali Günem birinciliği elde ederken Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Emre Gürsoy ikinci ve ferdi olarak yarışan Ege Volkan üçüncü oldu. U17 Junior Kız kategorisinde Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Mimosa Meroni birinciliği elde etti. U21 Genç Erkek kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Emir Gürsoy birinci, Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Berke Özay ikinci ve aynı kulüpten Sarp Önkahraman üçüncü sırayı aldı. U21 Genç Kız kategorisinde Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü'nden İdil Babaoğlu birinci olurken ferdi olarak yarışan Asya Anastasya Varıcıoğlu ikinciliği ve Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Aylin Özay üçüncülüğü elde etti. Erkek kategorisinde ise Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Luis Ferdinand Göktepe birinci, ferdi olarak yarışan Mert Çizmecioğlu ikinci ve Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü'nden Ali Taylan Bilik üçüncü oldu.

Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı ise şu isimlerden oluştu:

Tan Tandoğan - Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü

Elif Ercan - Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü

Ali Günem - Ferdi

Mimosa Meronia - Çağla Kubat Windsurf Yelken Kulübü

Emir Gürsoy - Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi

İdil Babaoğlu - Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü - İZMİR