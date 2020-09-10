Rüzgar sörfü sporcuları İzmir'in kurtuluşu için 10 saatte 200 km katettiler

İki rüzgar sörfü sporcusu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla 200 kilometre katetti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çeşme Yarımadası'nı sörfleriyle geçen sporcu Bora Kozanoğlu ve Ahmet Suat Üner, İzmir'in kurtuluşunu kutladı.

Sporcular, iki gün süren, 200 kilometrelik turu 10 saatte tamamladı.