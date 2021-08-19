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Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak - Son Dakika

Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak

19.08.2021 09:50
Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak, System.String[]

Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak.

Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak.

MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğindeki yarışlar, 10 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Bugün deneme yarışının yapılacağı organizasyonda yarından itibaren 3 gün boyunca 15 yarışın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yarışlar, 22 Ağustos Pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.

Türkiye, Yelken, Çeşme, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak - Son Dakika Spor


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