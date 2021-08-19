Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak

Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak.
MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğindeki yarışlar, 10 farklı kategoride gerçekleştirilecek.
Bugün deneme yarışının yapılacağı organizasyonda yarından itibaren 3 gün boyunca 15 yarışın gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Yarışlar, 22 Ağustos Pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.
Kaynak: AA
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