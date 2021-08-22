Rüzgar sörfünde İzmir'deki Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları tamamlandı

Rüzgar sörfünde İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışlarında dereceye girenler belli oldu.
MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğinde 10 farklı kategoride 106 sporcunun yer aldığı organizasyon, üçüncü gün mücadeleleriyle tamamlandı.
Kadınlarda Fulya Ünlü birinci, Nimet Tülümen ikinci ve Elif Dağdeviren üçüncü sırada yer aldı.
Erkeklerde ilk 3 sıra Ege Şefik Kut, Ertuğrul İçingir ve Ali Urgancı'dan oluştu.
Kaynak: AA
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