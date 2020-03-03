Rüzgar sörfünde RS: X Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Rüzgar sörfünde RS: X Dünya Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

Rüzgar sörfünde RS: X Dünya Şampiyonası sona erdi

7 saat önce

Avustralya'nın Sorrento kasabasında düzenlenen 2020 RS: X Rüzgar Sörfü Şampiyonası tamamlandı.

Rüzgar sörfünde RS: X Dünya Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Avustralya'nın Sorrento kasabasında düzenlenen 2020 RS: X Rüzgar Sörfü Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 ülkeden 46 sporcunun mücadele ettiği kadınlar kategorisinde olimpik milli sporcu Dilara Uralp yarışları 32. sırada tamamlarken, 23 ülkeden 70 sporcunun yarıştığı erkekler kategorisinde ise Onur Cavit Biriz 48. sırada yer aldı.

Avustralya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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