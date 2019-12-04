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Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır devrildi, yol trafiğe kapandı
6 saat önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine kurulacak olan rüzgar türbininin kanadını taşıyan tırın devrilmesi sonucunda yol trafiğe kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine kurulacak olan rüzgar türbininin kanadını taşıyan tırın devrilmesi sonucunda yol trafiğe kapandı.
Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kandıra- İzmit Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kandıra ilçesine bağlı Çamkonak Mahallesi'ne kurulan rüzgar türbininin kanadını taşıyan tır, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kaza sebebi ile yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol, yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açılabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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