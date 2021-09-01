Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı - Son Dakika

- Rüzgar türbininin kanadını taşıyan tıra yük treni çarptı

TEKSAS - ABD'nin Texas eyaletinde rüzgar türbini kanadı taşıyan tıra hemzemin geçitte manevra yaptığı sırada tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yan yatarken, o anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Texas eyaletinde rüzgar türbini taşıyan tırın sürücüsü ölümle burun buruna geldi. Hemzemin geçitten geçerek manevra yapan tıra, yük treni çarptı. Çarpmanın ardından tır büyük bir gürültüyle devrildi. Amatör kameraya yansıyan kazada kimse yaralanmazken, tırda büyük hasar meydana geldi.

Polis, tırın geçişi sırasında geçidin açık olduğunu, ancak aracın yaklaşık üçte ikisinin karşı tarafa geçtiğinde bariyerlerin indiğini belirtti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.