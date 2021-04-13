Bodrum'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 4 rüzgar türbini mühürlendi - Son Dakika

Bodrum'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 4 rüzgar türbini mühürlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 rüzgar türbini, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi. Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi planlarının iptali istemiyle Muğla 2. İdare Mahkemesinde açılan davanın sonuçlandığı ve planların iptaline karar verildiği bildirildi. Yapı ruhsatı bulunmayan, Karakaya ve Geriş mahallelerinde yer alan 4 rüzgar türbininin de ruhsatsız kaçak yapı konumunda olduğu belirlendi. Hukuki süreci tamamlandığı belirtilen rüzgar türbinleri belediye ekiplerince mühürlendi. Öte yandan, idari işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak

Korona bir bakanın daha koltuğunu kaydırdı! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden istifa etti

Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti

Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek

Müge Anlı'nın aradığı kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu

Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı: Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler

Ev halkını uyku ilacı koyduğu menemenle uyutup, 1 kilo altın ile 15 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı